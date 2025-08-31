NI JIH BILO MALO

Veterinarska ambulanta razkrila, kako hude poškodbe je dobila ustreljena štorklja (FOTO)

Dobila je hude poškodbe. V Veterini Golob streljanje bele štorklje obsojajo.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Mirko Kuzmanovic Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična slika FOTO: Mirko Kuzmanovic Getty Images

M. J.
31.08.2025 ob 21:20
31.08.2025 ob 21:35
M. J.
31.08.2025 ob 21:20
31.08.2025 ob 21:35

Poslušajte

Čas branja: 1:46 min.

V javnost je pred tedni prišel posnetek streljanja na štorkljo, nad katerim so številni ogorčeni. V zvezi s tem dogodkom so se danes na Facebooku oglasili z Veterine Golob in razkrili, kakšne poškodbe je žival dobila.

Kot so zapisali, je bila 14. avgusta v ambulanto nacionalnega zatočišča za prostoživeče živali Golob d.o.o. sprejeta odrasla bela štorklja, ki je bila najdena na območju Slovenske Bistrice. Po sprejemu so ugotovili, da je imela številne poškodbe.

Štorklja je imela odprti zlom komolčnice in koželjnice leve peruti, obsežno raztrganino letalnih mišic z izgubo tkiva, sekundarno bakterijsko infekcijo poškodovanega tkiva, razvoj miaze in vlažne gangrene, so zapisali v objavi. Diagnostika je potrdila prisotnost svinčene krogle v podlakti. Ta je povzročila strelno lezijo z obsežnim poškodovanjem kostnih in mišičnih struktur. Po njihovih besedah je zaradi padca nastopila tudi dodatna travmatska poškodba peruti. »Poškodbe so povzročile obsežno nekrozo, izgubo krvi, septično in hipovolemično stanje s šokom, kar je bil neposredni vzrok pogina,« so zapisali.

image_alt
Policija zasegla orožje, s katerim naj bi mladoletnik ubil štorkljo

Streljanje obsojajo

V Veterini Golob streljanje bele štorklje obsojajo: »Strel v belo štorkljo, ki je v Sloveniji in Evropi strogo zavarovana vrsta, razumemo kot nesprejemljivo dejanje, ki nima nikakršnega opravičila. Takšna ravnanja pomenijo neposredno ogrožanje prostoživečih živali ter hkrati kršitev nacionalne in evropske zakonodaje.«

image_alt
Policija zasegla orožje, s katerim naj bi mladoletnik ubil štorkljo

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Slovenija streljanje štorklja

Priporočamo

Veterinarska ambulanta razkrila, kako hude poškodbe je dobila ustreljena štorklja (FOTO)
Župnik Martin Golob pokazal svojo bivšo: »Tamle dol je, kar sama« (VIDEO
Plavali sta, potem pa šok: za njima prišla žival, ki jo malokdo pričakuje v morju (VIDEO)
Datum poroke vpliva na uspeh zakona. Je premier Golob dobro izbral?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Veterinarska ambulanta razkrila, kako hude poškodbe je dobila ustreljena štorklja (FOTO)
Župnik Martin Golob pokazal svojo bivšo: »Tamle dol je, kar sama« (VIDEO
Plavali sta, potem pa šok: za njima prišla žival, ki jo malokdo pričakuje v morju (VIDEO)
Datum poroke vpliva na uspeh zakona. Je premier Golob dobro izbral?

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.