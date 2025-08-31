Veterinarska ambulanta razkrila, kako hude poškodbe je dobila ustreljena štorklja (FOTO)

V javnost je pred tedni prišel posnetek streljanja na štorkljo, nad katerim so številni ogorčeni. V zvezi s tem dogodkom so se danes na Facebooku oglasili z Veterine Golob in razkrili, kakšne poškodbe je žival dobila.

Kot so zapisali, je bila 14. avgusta v ambulanto nacionalnega zatočišča za prostoživeče živali Golob d.o.o. sprejeta odrasla bela štorklja, ki je bila najdena na območju Slovenske Bistrice. Po sprejemu so ugotovili, da je imela številne poškodbe.

Štorklja je imela odprti zlom komolčnice in koželjnice leve peruti, obsežno raztrganino letalnih mišic z izgubo tkiva, sekundarno bakterijsko infekcijo poškodovanega tkiva, razvoj miaze in vlažne gangrene, so zapisali v objavi. Diagnostika je potrdila prisotnost svinčene krogle v podlakti. Ta je povzročila strelno lezijo z obsežnim poškodovanjem kostnih in mišičnih struktur. Po njihovih besedah je zaradi padca nastopila tudi dodatna travmatska poškodba peruti. »Poškodbe so povzročile obsežno nekrozo, izgubo krvi, septično in hipovolemično stanje s šokom, kar je bil neposredni vzrok pogina,« so zapisali.

Streljanje obsojajo

V Veterini Golob streljanje bele štorklje obsojajo: »Strel v belo štorkljo, ki je v Sloveniji in Evropi strogo zavarovana vrsta, razumemo kot nesprejemljivo dejanje, ki nima nikakršnega opravičila. Takšna ravnanja pomenijo neposredno ogrožanje prostoživečih živali ter hkrati kršitev nacionalne in evropske zakonodaje.«