Iz Venezuele v dedkovo domovino

Verjetno ni države, kjer ne bi srečali rojaka, Slovenca. Tudi v Venezueli, 32. največji državi na svetu, ki leži na severu Južne Amerike. Več let je bila v primežu državljanskih vojn, menjavale so se vojaške diktature, leta 1958 je bila ljudska vstaja, v zadnjih letih pa ljudje živijo v bedi in pomanjkanju. Tako je, da številni (Slovenci) razmišljajo o selitvi, vrnitvi v Evropo. Tako je bilo tudi v primeru 26-letne Daniele del Pilar Hočevar Aguilera, ki se je decembra 2019 preselila v Slovenijo, sprva v Postojno, zdaj pa že več kot leto dni biva v Novem mestu. Prišla je v Slovenijo, v domovin...