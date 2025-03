Iz Vatikana sporočili nove informacije o papeževem zdravstvenem stanju

Zdravstveno stanje papeža Frančiška ostaja stabilno, so zvečer sporočili iz Vatikana. Papež ima še vedno zapleteno klinično sliko, zato so previdni s kakršnimi koli napovedmi. Je pa uspel danes opraviti nekaj dela in fizioterapijo, večinoma pa je počival in molil, med drugim je približno 20 minut preživel v mali kapelici, ki je del bolnišničnega papeškega apartmaja, so še sporočili iz Vatikana.

Ponoči še naprej uporablja kisikovo masko, čez dan pa nosne kanile, s katerimi mu dovajajo kisik.

Objavili zvočni posnetek

Od hospitalizacije 14. februarja se Frančišek ni pojavil v javnosti. Vatikan tudi ni objavil nobenih njegovih fotografij, je pa objavil več njegovih besedil. V četrtek so objavili tudi zvočni posnetek, v katerem se je zahvalil vernikom, ki molijo zanj. V španščini jim je s slabotnim glasom sporočil, da spremlja njihove molitve.