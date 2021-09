Iz UKC sporočajo: Veliko hrupa za prazen nič

Nezanesljive raziskave

Miti, povezani z ivermektinom

Ni čudežno, ni prepovedano

Strokovni kolegij Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja je na spletni strani UKC Ljubljana podal več pojasnil v zvezi z uporabo zdravila ivermektin. V zadnjem obdobju so se namreč v medijih pojavile zelo različne študije o učinkovitosti, pa tudi o nevarnostih tega zdravila, ki ga sicer uporabljajo pri ljudeh in živalih. Celotni članek je dostopen tukaj. Kot so opozorili, v zadnjem času poročajo »o več primerih zastrupitev z ivermektinom, tudi veterinarskih pripravkov, ki jih nekritično jemljejo bolniki s covidom 19. Prekomerni odmerki so povezani ne le s slabostjo, bruhanjem in drisko, pač pa tudi z znižanim krvnim tlakom, učinki na osrednje živčevje, npr. motnjo zavesti, zmedenostjo, halucinacijami, krči, komo in smrtjo.«Kot pojasnjujejo, so kmalu po pojavu pandemije znanstveniki zaradi odsotnosti učinkovitih zdravil in hude nuje ob velikem številu težko obolelih preizkusili veliko registriranih zdravil v upanju, da ima katero od njih nepričakovano delovanje tudi na viruse. V laboratoriju so kmalu preizkusili tudi ivermektin, in sicer je petmikromolarna raztopina ivermektina v celični liniji po 48 urah za 5000-krat zmanjšala količino virusne RNK (6). Kmalu zatem so sledile različne objave in poročila o uspešnem zdravljenju bolnikov s covidom 19, marsikatere nerecenzirane, v obliki predobjave.Sledile so številne raziskave slabe kvalitete, na zelo majhnem številu bolnikov, odlikovale so jih številne metodološke pomanjkljivosti, npr. neuravnotežene skupine glede dejavnikov tveganja, majhno število izidov v posameznih skupinah, slabo definirane kategorije kliničnih ali radioloških značilnosti, možna subjektivna pristranskost ter veliko število dodatnih zdravil, pogosto neuravnotežena med skupinami. Objavam raziskav je sledila množica preglednih člankov in spletnih strani, na katerih so avtorji prikazovali zbire raziskav z vprašljivim metodološkim pristopom, brez rigoroznega vrednotenja kvalitete raziskav in zanesljivosti njihovih rezultatov, vendar pa opremljene z imenitnimi grafi, ki so laični javnosti vzbujali vtis, da gre za neodvisno analizo strokovnjakov.»Tisti podatki, ki so zanesljivi, ne podpirajo uporabe ivermektina za preprečevanje ali zdravljenje covida 19 zunaj dobro zasnovanih randomiziranih kontroliranih kliničnih raziskav. Podobno pred nekritično rabo ivermektina zunaj kliničnih raziskav svarijo tako Evropska agencija za zdravila (EMA, European Medical Agency), ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA, Food and Drug Administration) ter Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, World Health Organisation).«Kot opozarjajo, se v javnosti pojavljajo trditve, da so se po uvedbi ivermektina v Indiji in Latinski Ameriki novi valovi covida 19 zaustavili. Da to ne drži, nas prepriča primer Peruja, kjer so nedavno preverjali nekatera dejstva. Ivermektin je bil v Peruju dodan v smernice za zdravljenje blagega poteka covid-19 že 8. maja 2020. Od takrat je bilo v Peruju, kljub uporabi ivermektina, zaznati več novih valov covida 19. Zaradi tega je Peru marca 2021 ivermektin umaknil iz smernic zdravljenja.Tudi v Indiji so ivermektin dodali v smernice zdravljenja covida 19 verjetno že 28. aprila 2021, reprodukcijsko število okužb pa se je pričelo zmanjševati že 16. aprila. Ob tem imajo v državah, kjer je uporaba ivermektina za zdravljenje covida 19 zelo razširjena, težave z vključevanjem bolnikov v kontrolirane klinične raziskave, saj je tam težko najti bolnika s covidom 19, ki tega zdravila ne prejema. »Ob tem poteka prava kulturna vojna, saj zagovorniki ivermektina uporabljajo vsa sredstva za promocijo svojega prepričanja.«Kot poudarjajo, »ivermektin še zdaleč ni čudežno zdravilo za zdravljenje covida 19. Tudi prepovedano zdravilo ni. Je učinkovito zdravilo za zdravljenje parazitoz, še posebej v državah v razvoju, kjer med drugim učinkovito preprečuje rečno slepoto, ki je zelo resen javnozdravstveni problem.«Slovenski raziskovalci so ocenili, da za zdaj ni bilo na voljo dovolj ustreznih strokovnih razlogov, ki bi ivermektin uvrščali med naše prioritetne raziskovalne dejavnosti v razburkanem času epidemičnih valov.