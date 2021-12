Iz UKC Ljubljana soglasno: Uvesti je treba obvezno cepljenje

Zdravniška stroka vse glasneje opozarja, da se bo pandemija koronavirusa težko končala brez boljše precepljenosti. Medtem ko so v Avstriji že uvedli obvezno cepljenje, se ta ukrep vse pogosteje omenja tudi pri nas.

Za uvedbo obveznega cepljenja so se danes zavzeli tudi v naši največji bolnišnici. Kot so sporočili, je strokovni svet UKC Ljubljana na današnji izredni seji sprejel naslednji sklep: »Zaradi interesa in trpljenja vseh naših bolnikov (s covidom ali brez), ki traja dve leti in mu ni videti konca, Strokovni svet UKCL predlaga uvedbo obveznega cepljenja proti covidu 19.«

Vodja vladne svetovalne skupine za covid 19 Mateja Logar je včeraj potrdila, da tudi strokovna skupina podpira uvedbo obveznega cepljenja za starejše od 50 let. »Skupina je že pred več meseci povedala, da strokovno podpiramo obvezno cepljenje, predvsem pri starejših od 50 let in tistih, ki imajo pridružene bolezni, saj so to tisti, ki najpogosteje prihajajo v bolnišnice. Tukaj je definitivno, strokovno gledano, povsem upravičena odločitev za obvezno cepljenje,« je dejala.