Iz UKC Ljubljana kličejo na pomoč: toliko denarja ponujajo

Bolnišnice se polnijo s covidnimi pacienti. Če se bo tako nadaljevalo, bodo ponovno primorani opuščati redne programe, to pa pomeni, da bodo mnogi do želene pomoči prišli pozno, upamo, da ne tudi prepozno.V UKC Ljubljana se želijo kadrovsko okrepiti. Objavili so poziv za pomoč študentov medicine in študentov zdravstvene nege na covid in ne-covid oddelkih: »Ob izrazitem poslabšanju epidemioloških razmer in posledično povečanem prilivu pacientov COVID-19 v bolnišnico v UKC Ljubljana potrebujemo večje število študentov zdravstvene nege (končan prvi letnik študija) in študentov medicine (končan prvi letnik študija) za pomoč pri zdravstveni obravnavi bolnikov na COVID in ne-COVID oddelkih. Delo poteka v 7- ali 12-urnih delovnih izmenah, po dogovoru pa lahko tudi krajši čas.«Želijo si študentov, ki lahko delajo vsaj dvakrat tedensko, za obdobje vsaj enega meseca, lahko tudi dlje. Za delo na ne-covidnih oddelkih ponujajo 6,34 evra na uro neto oziroma 7,50 evra na uro bruto, medtem ko za delo na covid oddelkih 7,60 evra na uro neto oziroma 9,00 evrov na uro bruto in še 30-odstotni dodatek za neposredno delo s COVID pacienti.Tisti, ki bi želeli delati na covid oddelkih, morajo biti polno cepljeni.