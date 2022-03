Zgodba o zajetju srbskih in makedonskih šoferjev na ukrajinsko-poljski meji ob izbruhu vojne med Rusijo in Ukrajino in o njihovi negotovi usodi, o čemer smo poročali tudi v našem časopisu, je dobila epilog. O razpletu se še ugiba in špekulira, saj se je iz negotovosti od 40 tovornjakov uspelo izvleči le štirim srbskim. »To je zato, ker niso vsi hoteli čakati križem rok. Prvi so priskočili na pomoč prijatelji šoferji z Milovanom Milosavljevićem, ki so sprožili akcijo, da se nas sliši. Potem združenje šoferjev Drug s druma in njihov predsednik Petar Vidović, ki je pomagal, da je novica o ...