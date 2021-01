Iz tedna v teden vse več otrok v vrtcih, to so razlogi staršev

Ravnateljica Vrtca Škofja Loka in predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj. FOTO: Skupnost vrtcev Slovenije



Pravite, da dobivate vse več klicev staršev, da ne zmorejo več.



Zakaj je v nekaterih krajih majhna udeležba v vrtcu?



Kdaj menite, da bi se lahko vrtci odprli?



Bi v primeru odprtja vrtca še lahko sledili priporočilom Nijz o številu otrok v igralnici?

»Starši so se zelo nadejali, da se bodo vrtci sprostili 4. januarja in potem 11. januarja. Zdaj imajo velika pričakovanja za prihodnji teden in že zelo povprašujejo po tem, da bi otroke vrnili v vrtec. Vsak teden pa število prisotnih otrok narašča,« nam je v telefonskem pogovoru pojasnila predsednica skupnosti vrtcev in ravnateljica vrtca Škofja LokaZaradi vse več otrok vrtci še zelo težko zadržujejo priporočene normative, priznava Bogatajeva. Te so v skladu z okrožnico ministrstva za šolstvo, da je v skupini šest otrok, v skladu z Nijz pa od šest do deset otrok.V začetku drugega tedna januarja so tako ravnatelji zabeležili precejšni naval na vrtce. V Ljubljani je bila povprečna prisotnost otrok v ponedeljek 37,83 odstotna. Za primerjavo: pred slabim mesecem (17. decembra) je bil ta delež v Ljubljani od 13 do 25 odstotkov, odvisno od vrtca, medtem ko je bilo povprečje za Slovenijo okrog 15 odstotkov. Ta delež se je po novoletnih praznikih povzpel na 22,8.Velik delež je tudi v Novem mestu, kjer je povprečje 34 odstotkov, v Škofji Loki 17 (pretekli teden med 10- in 12-odstoten).Delež variira od kraja do kraja in je odvisen od velikosti vrtca ter razvitosti industrije v kraju. V samem središču Ljubljane je tako prisotnih vrtcu največ otrok v Sloveniji. V Vrtcu pod gradom je ta delež kar 45-odstoten, v vrtcu Ledina 41,5-odstoten.Ne bi tako sklepala. To je odvisno od regije. Pri nas v Škofji Loki je bila v začetni fazi velika prisotnost okuženih, tudi med zaposlenimi, ampak to zato, ker se takrat niso izdajale karantenske odločbe in tega nihče ni nadzoroval. In če si se malo slabo počutil, si hodil naokrog. Tudi zdaj so območja, ki imajo večje število okuženih, in so okužbe znotraj vrtcev, ampak ne vem, ali je to razlog, da ne bi imeli otrok v vrtcih.Drži in to je tudi eden od razlogov, da je vse več otrok v igralnicah. Teh klicev je veliko več. Hkrati pa opažamo, da se po novem letu kličejo starši, ki pravijo, da jim delodajalec ne dovoli več dela od doma, s tem pa doma nimajo več varstva za svojega otroka.To je odvisno od sklepa, ki ga pripravijo na občini. V nekaterih vrtcih morajo še vedno prinesti potrdilo delodajalca, kar starše odvrača. V našem vrtcu teh potrdil ne zahtevamo, čeprav smo jih v začetni fazi. Vrata našega vrtca so odprta za vse starše oziroma njihove otroke, ki potrkajo nanj. Nekateri starši ne vpisujejo otrok v vrtce, ker še nadaljujejo delo od doma, drugi se bojijo okužb, spet četrti pa so izgubili službo in želijo otroka iz vrtca tudi izpisati.Težko je razbrati in odločitev bo sprejela vlada. Čakamo to odločitev. Velikokrat smo razmišljali drugače, se pripravljali, potem pa ni bilo nič. Tudi mi smo vedno bili v pričakovanju, nizkem startu, aktivirali ekipo zaposlenih, ampak potem smo se jim lahko samo zahvalili in spet so bili na čakanju. Zdaj še kolikor toliko lahko oblikujemo majhne mehurčke.Ministrstvu smo predlagali, da se oblikuje tak normativ, da bi bil en normativ en oddelek. To se pravi, da bi bil en mehurček en oddelek. Da ne bi imeli selekcije po manjših skupinah, ampak da bi bili v vrtcu vsi otroci, a bi bil zmanjšan poslovni čas, da bi imeli devet ur. Oddelki se med seboj ne bi prepletali, otroci se med oddelki ne bi družili, ampak bi bili ena vzgojiteljica in ena pomočnica v enem oddelku od jutra do popoldneva. To je bil naš predlog in čakamo na odločitev, ali bo to sprejeto ali ne. Če bi bilo to sprejeto, podpiramo odločitev, da se vrtci odpirajo regijsko, kjer je ugodna epidemiološka slika.