V devetdesetih, ko je mala vasica Olimje v Podčetrtku začela turistično cveteti, je v njej svoj začetek doživela tudi čokoladnica Olimje. A njena zgodba pravzaprav sega že več kot sto let nazaj. Začela se je s pradedom sedanjega lastnika Urbana Videtiča. Alfonz Videtič je na Dunaju na prelomu 19. in 20. stoletja deloval kot slaščičar ali Zucker Bäcker, vse do leta 1915, ko je moral zaradi pomanjkanja kakava in drugih uvoznih surovin prenehati z delom.

O njegovem življenju sicer ni znanega veliko. Oče Urbana Videtiča, Rudolf, je kot otrok našel stroje in zapise ter recepte v gotici, ki so pripadali Alfonzu. In ko je Rudolf Videtič kot diplomat na svoji zadnji poti prišel v Venezuelo, se je tam srečal s kakavovci in čokolado. Dobil je idejo, da bi »nadaljeval« zapuščino svojega deda in tako je, ko se je vrnil domov, v nekdanji osnovni šoli uredil čokoladnico.