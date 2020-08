Iz šmarješke fontane brizga cviček

Ob cvičku se prileže tudi kaj mesnega, obiskovalci so lahko kupili in poskusili dobrote s Turistične kmetije Škrbina.

Niti pražen krompir ni manjkal, pripravili so ga člani Društva praženega krompirja iz Mokronoga.

140.000

evrov je stala naložba.

Šmarjeta, središče občine Šmarješke Toplice, se po novem ponaša s prav posebno pridobitvijo – fontano cvička, kjer si lahko prišlek natoči dolenjskega posebneža, za katerega velja, da je v zmernih količinah za zdravje koristen, pa tudi modro frankinjo, žametno črnino in dolenjsko belo. Izvir, pravijo, ne bo usahnil, združuje namreč več kot 260 vinogradnikov dveh domačih društev Šmarjeta in Vinji Vrh-Bela Cerkev, da pa rujna kapljica lažje steče po grlu, je kozarcu, ki ga za 8 evrov kupimo pred pokušino, priložen še prav poseben kruhek – mlinarjeva črna bombica, pečena v mlinu Košak v Družinski vasi, ki ima več kot dvestoletno tradicijo.V petek so pridobitev tudi uradno predali namenu.Naložba je z ureditvijo prostora, kjer je bil nekdaj krajevni urad, stala 140.000 evrov, dve tretjini je prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, preostalo občina. Prireditev je bila slavnostna, udeležil se je je celo predsednik države, ki pa je zato, ker alkohola ne pije, tej novosti, ki ji ni para na svetu, nazdravil kar z vodo. Ampak da je bila fontana vendarle deležna tudi državnega žegna, je Pahorju ob boku stal predsednik državnega zbora, Posavec, ki lahko po ustavi nadomešča predsednika.Skupaj sta torej nazdravila izviru cvička, pridobitev pa so s prisotnostjo podprli mnogi ugledni gostje, tudi dva državna sekretarja,in, župani sosednjih občin in seveda glavni idejni vodja, domači župan, prišel je tudi župan pobratene občine Cankova, sicer podpredsednik Nogometne zveze Slovenije, med številnimi znanimi obrazi smo opazili župana občine Celjez ženo. Slednja je še kako povezana s Šmarjeto, saj je vnukinja, šmarješkega rojaka, ki je bil pred 120 leti rojen prav v hiši na trgu v Šmarjeti, ki stoji ob cerkvi svete Marjete. Bil je neutrudni raziskovalec in strokovnjak za ornamentiko in slovensko stavbno dediščino, raziskovalec ljudske umetnosti, gradbenik in slikar, v njegovi rojstni hiši pa je bila in tudi bo v prihodnje gostilna, kjer se je včasih prodalo toliko cvička, da so ga morali voziti z vse Dolenjske, pa še ga je včasih zmanjkalo, pravijo.Prireditvi na petkovo popoldne, ki jo je zaznamovala precejšnja vročina, so pustili pečat številni: od domače godbe na pihala Šmarješke Toplice pod taktirkoin s harmonikarjem, tamburašev folklornega društva Kres do domačega župnika, ki je blagoslovil novo pridobitev, pa aktualne vinske kraljicein 22. cvičkove princeseČlanice Društva podeželskih žena Šmarjeta so poskrbele za sladke in slane dobrote, člani Društva praženega krompirja iz Mokronoga so pripravili pražen krompir, domači ponudniki so se predstavili s svojimi izdelki in pridelki. Bilo je res živahno, a organizatorji so sledili smernicam Nacionalnega inštituta za javno zdravje in omejili število obiskovalcev ter poskrbeli za razkužila in maske.Fontana bo po besedah, vodje projekta Lokalno je aktualno – Šmarješki izvir cvička, odprta vsak dan med 11. in 20. uro, kozarec s čipom pa bo mogoče kupiti v hišici poleg fontane, ki je v upravljanju Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, kjer bodo na voljo tudi različni spominki ter izdelki lokalnih ponudnikov.Fontana je vsekakor zanimiva popestritev že tako turistično naravnane občine, katere paradni konj je termalna voda in z njo zdraviliški turizem, so pa kraji obdani z vinskimi goricami ter vzorno urejenimi vinogradi. Naravne danosti omogočajo pestro ponudbo športnih aktivnosti, bogata kulturna in zgodovinska dediščina pa se razkriva v arheoloških najdbah ter raznovrstni sakralni in etnološki dediščini. Nov izvir cvička je zdaj še en razlog za obisk slikovite Dolenjske.