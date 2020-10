Iz Slovenije še naprej lahko v Zagreb, kjer podirajo rekorde

Sporočilo notranjega ministra pred današnjo omejitvijo gibanja na rdeče statistične regije je bilo, da vsi, ki so opravili turistično rezervacijo do srede (14. oktobra), lahko gredo denimo v toplice ne glede na to, v kateri regiji je turistična nastanitev in iz katere regije gost prihaja.



Kako je z obiskom tujine? Minister Aleš Hojs je za Odmeve pojasnil, da se režim na mejah ni spremenil in da je dovoljen tranzit in vstop v Italijo in Avstrijo, a samo na kavo v Trst iz Ljubljane ne bo mogoče, drugače pa je, če imate v kateri od sosednjih držav nepremičnino. »Pri prehajanju državne meje veljajo enake izjeme kot pri prehajanju čez regijske meje.« Državljane je pozval, naj, če le lahko, turistično rezervacijo stornirajo, sicer pa lahko gredo. »Nemogoče in nepošteno je, da rezervacije odpovemo.«



Zgornje velja tudi za rezervacije v tujini, če so bile te opravljene do srede. Sicer pa pri prehajanju državne meje velja, da lahko brez dodatnih omejitev (karantena, negativni test na novi koronavirus) obiščete države in regije, ki so na zelenem in oranžnem seznamu, a za to je na meji treba pokazati potrdilo.



Iz oranžne regije lahko ljudje potujejo povsod brez omejitve in dodatnih dokazil, saj odlok za prebivalce oranžnih regij ne predvideva dodatnih omejitev pri prehajanju meja. »Na ta način smo občine boljšo epidemiološko sliko nekako nagradili,« je takšno odločitev pojasnil Hojs.



Konec septembra je Slovenija sprejela nove sezname zelenih, oranžnih in rdečih držav. Slovenski državljani lahko brez omejitev obiščejo katero od zelenih držav (Srbija, Avstralija, Nova Zelandija in Urugvaj) in nekatere hrvaške regije z oranžnega seznama (Istra, Kvarner, Zagreb, Krapina, Zadar, Šibenik), prav tako Italijo, Nemčijo, nekatere regije v Avstriji, Švico, Poljsko, Slovaško, a tveganja za okužbo so vsaj v Zagrebu in krapinsko-zagorsko županiji velika, saj tam že več dni zapored podirajo rekorde (delež pozitivnih glede na število testiranj je približno 35 %, v Sloveniji 16 %).