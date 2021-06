Iz provincialnega mesta narodna prestolnica

Nominacija izbranih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine je prejela pozitivno oceno Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS). »Slovenija je nominacijo v uradni postopek vložila konec januarja 2020,« pravijo na ministrstvu za kulturo. »Na podlagi strokovnega vrednotenja dosjeja, terenskega obiska in dodatnih informacij, ki jih je Slovenija posredovala novembra 2020 in februarja 2021, je ICOMOS potrdil utemeljenost predloga za vpis vseh predlaganih sestavnih delov nominacije na podlagi zahtevanih kriterijev...