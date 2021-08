Iz opuščene kleti petzvezdično doživetje

Petzvezdično doživetje

Obiskovalcem so namenili enomat za pokušino vin. Foto: visitpodcetrtek.com

Šolski primer

Virštanj je razloženo naselje v občini Podčetrtek. V 13. stoletju se je prvič pojavilo ime naselja, ki naj bi se imenovalo po štirih okrajnih mejnih kamnih. Ti štirje mejniki avstro-ogrske gosposke vinorodne posesti so bili v nemščini imenovani vier Stein. Virštanj je danes znan predvsem po vinogradništvu. Središče kraja predstavlja nekdanja viteška in vinska klet Banovina, ob kateri raste 120 let stara vinska trta. Kraj ima osrednjo vlogo v vinorodnem okolišu Šmarje Virštanj, kar potrjuje tudi uveljavljena in priznana znamka vina Virštanjčan.»Občina Podčetrtek je z investicijskimi vlaganji preuredila stavbo Virštanj – gospodarsko poslopje Banovine, nepremično dediščino, v Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovila dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Center pomeni velik prispevek k turistični ponudbi območja, saj omogoča povezovanje ključnih deležnikov treh področij: vina, kulture in turizma. Z vlaganji je občina uredila sodobno vinsko klet v kletnih prostorih objekta ter večnamenski prostor za druženja in razstave v nadstropju,« so povedali na občini Podčetrtek.Zadnja leta zapuščena klet je tako dobila novo staro namembnost: vinsko klet in vinoteko s sodobnim enomatom, ki omogoča, da bodo lahko obiskovalci degustirali vrhunska buteljčna vina lokalnega okolja, seveda pa bodo lahko pozneje izbrano buteljko tudi kupili. Za uresničitev ideje so se investitorji povezali z italijanskim podjetjem Enomatic, vodilnim na področju inovativnih sistemov za hranjenje in strežbo vina na kozarec.Oba kletna prostora sta namenjena predstavitvi in degustaciji vin. Vinoteka je hkrati tudi prodajalna vin in drugih lokalnih izdelkov. Gre za ambientalno bogata prostora, ki pristno povezujeta izdelek, torej vino, s prostorom, to je vinsko kletjo, in krajem, Virštanjem. Nadstropje objekta novoodprtega centra bo urejeno v osrednji promocijski oziroma večnamenski prostor, ki podpira predstavitveno dejavnost kleti in ponuja tudi druge možnosti uporabe. Center Banovina je bil do zdaj neizkoriščen objekt, v katerem bodo degustacije lokalnih vin in kulinarike nadgradili še z interaktivno vsebino ter ga spremenili v petzvezdično doživetje.Ob infrastrukturni ureditvi centra so partnerji v projektu izvedli tudi vrsto podpornih aktivnosti. Izdelali so inovativno spletno mesto, ki omogoča prodajo lokalno pridelanih vin. V času izvajanja projekta je bilo na območju LAS Obsotelje in Kozjansko izvedenih pet delavnic na temo povezovanja vin in kulinarike ter spletne prodaje vin, ki so še bolj povezale ponudnike petih občin območja. Učenci OŠ Podčetrtek so sodelovali na projektnem likovnem natečaju na temo vina, kulture in turizma, tako si lahko obiskovalci ogledajo tudi njihove izdelke. Društvo vinogradnikov je kot pomemben deležnik aktivno sooblikovalo vsebino centra, hkrati pa poskrbelo za izvedbo promocijskih aktivnosti projekta.»Vinogradniški kraj Virštanj je bil v nekaj letih deležen velikih sprememb,« je ob odprtju dejal, župan občine Podčetrtek. »Vseskozi na območju urejamo osnovno cestno in komunalno infrastrukturo, tako v kraj ob obnovljeni cesti vodi tudi nova kolesarska steza. Poseben čar pa jedru našega vinorodnega okoliša zagotovo daje novi Center za promocijo vin, kulture in turizma. Verjamem, da bodo to vinogradniki in ponudniki čutili ter tudi znali v najboljši meri izkoristiti.«Direktor Turizma Podčetrtekje poudaril, da so ponovno dokazali, da znajo sodelovati: »Center Banovina je šolski primer turistične valorizacije kulturne dediščine. Z vzpostavitvijo centra bomo vsebinsko sledili smernicam v turizmu in za naše goste pripravili butično doživetje, ki bo temeljilo na vinu, kulinariki, zgodovini in kulturi. Opirali se bomo na lokalno okolje, saj bomo predstavljali ponudnike območja Obsotelja in Kozjanskega.«Prenovljenega objekta Banovine so se razveselili tudi vinarji in vinogradniki tega območja. Predsednik Društva vinogradnikov Virštanj Kozjanskoje povedal: »Upam in želim, da bomo vinogradniki znali izkoristiti novi center, za katerega verjamemo, da bo dodatno oživil dogajanje na Virštanju ter ohranil pomembno dediščino vinogradništva in vinarstva.«