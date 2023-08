Iz Nuklearne elektrarne Krško prišla pomirjujoča novica

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je po petkovi razglasitvi nenormalnega dogodka zaradi visokega pretoka in prekomerno narasle Save nekaj po opoldnevu preklicala stopnjo te nevarnosti. Jedrska varnost Neka sicer ves čas ni bila ogrožena, je na spletni strani sporočila Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV).

Savin pretok pri Neku se je danes znižal, raven njene gladine pa je nižja, kot zahtevajo merila nenormalnega dogodka, so pojasnili na URSJV. Zadnje dogajanje napoveduje tudi nadaljnji padec pretoka in gladine Save, so dodali na upravi.

Delavec na URSJV še naprej spremlja stanje

Nek je sicer z vnaprejšnjo pripravo na visoke vode preprečila negativne vplive na opremo in obratovanje elektrarne ter tudi v takšnih izrednih razmerah nadaljevala varno obratovanje s polno močjo.

Zanesljiva oskrba z električno energijo je v izrednih vremenskih razmerah »zelo pomembna za prebivalce in službe, ki izvajajo reševanje prizadetih«, je pristavil direktor za obvladovanje izrednega dogodka URSJV Tomaž Nemec in povzel, da bo URSJV »prenehala z delovanjem skupine, ki je spremljala stanje na elektrarni«. V pripravljenosti je le še delavec, ki na URSJV še naprej spremlja stanje v Neku.