Iz narave na platno in v glino – Lokve razkrile bogato umetniško srce Krasa

Med najvidnejšimi ustvarjalci iz Lokve so prav gotovo vsestransko aktiven alpinist, ekolog ter slikar in fotograf Marjan Olenik, oblikovalec unikatnih svetilk in drugih izdelkov iz keramike, medenine in kamna Radovan Gregorčič ter mag. etnologije in kulturne antropologije, oblikovalka keramike in vneta raziskovalka kulturne dediščine Teja Hlačer.

Ob dnevu zmage so na gmajni v Lokvi pripravili razstavo del Na robu vasi. Obiskovalci so pohvalili že večkrat nagrajene domače ustvarjalce, ki jih je predstavil Igor Rojc, povezovalec programa. Trem umetnikom je skupno, da ustvarjajo v domači vasi, motive črpajo iz narave in so člani sežanskega Kulturnega društva Kras, ki ga že od začetka pred osmimi leti vodi predsednica Erna Kopše. Razstavo so popestrili člani Vokalne skupine Brkinci z vodjo Danilom Tomažičem in ob harmonikarski spremljavi umetniškega vodje Dušana Kafola, solopevka Lucija Mekina in harmonikar, pianist in organist Stefano Bembi.

Predsednik domače krajevne skupnosti Robert Müllner je razstavo uradno odprl in namignil, da bo razstava Na robu vasi morda tradicionalna.