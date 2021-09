Iz Ljubljane z redno linijo na to sanjsko destinacijo

Letalski prevoznik Flydubai je z današnjim dnem vzpostavil novo redno letalsko povezavo med Dubajem in Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. Gre za povezavo, za katero so si na ljubljanskem letališču prizadevali skoraj 10 let, ključna pa je tudi zaradi dobre povezljivosti z Azijo in Oceanijo, ki jo ponuja Dubaj.



Prevoznik Flydubai bo lete zagotavljal trikrat tedensko. Opravljal jih bo z letalom Boeing 737 max in tako potnikom iz Slovenije prvič ponudil neposredno letalsko povezavo z Združenimi arabskimi emirati. Lete bo izvajal pod skupno oznako z družbo Emirates, s čimer bo potnikom omogočil enostavno nadaljevanje letalskih potovanj preko vozlišča v Dubaju.



S zasedenostjo letov in rezervacijami so zaenkrat zadovoljni. Na današnjem prvem letu je v Slovenijo pripotovalo okoli 100 potnikov, v Dubaj, kjer so se z epidemijo covida-19 spopadajo z visoko precepljenostjo in pogostim testiranjem, pa jih je odletelo okoli 80. Najnižje cene povratne letalske karte so se začele pri 280 evrih, zaradi zasedenosti pa so se že dvignile na okoli 400 evrov.



Prihod družbe Flydubai je zelo pomemben dogodek v smislu povezljivosti Slovenije tako z Dubajem kot tudi širše, Azija in Oceanija sta prek Dubaja najmanj tako dobro dosegljiva kot prek Istanbula.

