Iz Ljubljane proti Luki Koper z 20 km/h: tako bo potekala pot 380-tonskega tovora

Danes zvečer se začenja dolga in zahtevna pot 380-tonske transformatorske postaje. Pot se bo začela danes zvečer ob osmi uri v Črnučah. Okoli druge ure zjutraj je predviden prihod do Kozine, tam bo postanek. Pot proti Kopru bodo nadaljevali v petek zvečer.

Kot so opisali na spletni strani promet.si, gre za izredni prevoz, ki bo potekal po naslednji trasi: Ljubljana (Šlandrova ulica 10, Brnčičeva, Črnuče)–(H3 severna ljubljanska obvoznica) rondo Tomačevo–razcep Koseze A2 (mimo Brda) prek razcepa Kozarje na A1–bivša CP (Log pri Brezovici) in nato Videž (Kozina), počitek, primorska avtocesta A1–razcep Srmin–H5 hitra cesta, Koper, priključek Bertoki–Ankaranska cesta–Vojkovo nabrežje–Luka Koper.

Glede na opisano lahko sklepamo, da gre za zahteven transport. »Na rondoju Tomačevo se bodo delno umaknili, da bo promet lahko stekel mimo. Naslednji postanek je predviden na Logu, kjer bodo opravili kratko pavzo. Po pavzi pot nadaljujejo proti bivši CP Videž, kamor prispejo v jutranjih urah. Tam je predviden postanek prek celotnega dne (od 2.00 do 20.), zvečer ob 20. uri pa pot nadaljujejo proti Luki Koper,« so zapisali.

Dodali so, da je zaradi varnosti možnost občasnih zaustavitev prometa. Glede na to, da se bodo prevozi izvajali z 20 km/h, je pričakovati zastoje. Priporočamo upoštevanje prometne signalizacije, spremljevalne ekipe, služb Darsa in policije.

Predvidena časovnica:

ČETRTEK, 15. 6. 2023

20:00 h – start, Šlandrova ulica (Črnuče)

20:45 h – Brnčičeva/Štajerska cesta (Črnuče), obračanje in zamenjava vozil

21:45 h – rondo Tomačevo H3

22:00 h – vožnja po H3

23:00 h – bivša CP Log A1 (počitek)

23:45 h – start z bivše CP Log A1

02:00 h – predvideni prihod na bivšo CP Videž Kozina A1 (četrtek)

PETEK, 16. 6. 2023

20:00 h – start z bivše CP Videž Kozina A1

21:30 h – prihod na H5 ter izvoz Bertoki

21:45 h – prehod preko izvoza na Bertoke, cesta Srmin

22:00 h – nadaljevanje vožnje do Luke Koper

23:00 h – predvideni prihod v Luko Koper