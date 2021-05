Iz krške nuklearke bo slišati nenavaden hrup

V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) se končuje redni remont, ki so ga začeli 31. marca. Pri pripravi elektrarne na vnovični zagon oz. do vključitve elektrarne v omrežje se bodo danes zvečer občasno pojavljal hrup ob sproščanju pare iz sekundarnega nejedrskega dela elektrarne. Prebivalce v njeni okolici prosijo za razumevanje. Sproščanje pare, ki je slišno tudi v okolici, se pojavlja, ko se elektrarna po remontu segreva in približuje priključitvi na omrežje ter se opravljajo fizikalni testi reaktorja.



Segrevanje je sicer prehod od hladne do vroče zaustavitve, ko so doseženi delovni parametri primarnega kroga. Postopek segrevanja temelji na dodajanju toplotne energije s pomočjo dveh obratujočih reaktorskih črpalk in traja okvirno en dan. Ko so parametri doseženi, jih vzdržujejo tako, da se zagotavlja ravnotežje med dovajanjem in odvajanjem toplotne energije črpalk. Ker v tej fazi sekundarni sistemi še ne delujejo, se toplotna energija odvaja s pomočjo izpusta pare prek razbremenilnih ventilov na glavnih parovodih.

40.000 posegov med remontom

V krški nuklearki so sicer po njenem 31. gorivnem ciklu konec marca začeli predvidoma 35-dnevni redni remont. Med tem bodo v Neku izvedli obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter nadzornih testov.



Predsednik uprave krške nuklearke Stane Rožman je dejal, da bo letošnji remont zaradi kompleksnosti in števila izvajalcev izjemno intenziven in logistično zahteven. Remont namreč obsega 40.000 posegov, pri katerih sodeluje 1800 delavcev iz lokalnega okolja in tujine.



Remontni načrt obsega tudi zamenjavo goriva, preverjanje integritete in stanja materialov ključnih komponent, kot so reaktorska posoda, elementi reaktorja in uparjalniki ter preventivna vzdrževanja na strojnem, elektro in instrumentacijskem področju. Remont bo vključeval tudi zaključevanje programa nadgradnje varnosti, v okviru zunajremontnih posegov pa bodo nadaljevali gradnjo suhega skladišča za izrabljeno gorivo.

