Iz kotličkov je zadišalo po vampih (FOTO)

Leta 2013 so člani Turističnega društva Sodražica prvi pripravili tekmovanje v kuhanju vampov. Gastronomska prireditev ob kotličkih, v katerih je brbotala ta enolončnica, se je v desetletju odlično prijela, organizatorji so bili z udeležbo zadovoljni tudi letos. Prireditev je bila po triletni prekinitvi letos sedma, navdušenje sodelujočih in obiskovalcev pa izjemno.

Da bi si prste obliznil!

Zadovoljstva ob gneči tako za kotlički kot tudi med jedci ni skrival niti Jože Levstek - Čipo, predsednik Turističnega društva Sodražica. »Na roko nam je šlo tudi vreme, obiskovalci so prišli z vseh koncev, vzdušje je pravšnje,« je dejal in spomnil, da so sprva hoteli pripraviti tekmovanje v pripravi žgancev, a so zamisel opustili. Vampe, ki so jih kuhali le v Brežicah, danes tekmovalno pripravljajo samo pri njih. Dejal je še, da bodo ravno zato prireditev uradno oznanili kot edino tovrstno v Sloveniji.

Kdo je skuhal najboljše?

Vampe kuhali tudi na

Na športnem igrišču za dvorano je po štirih urah brbotanja vampov v kotličkih, z začimbami in vsemi dodatki, svoje povedala tričlanska ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali priznani kuharji. Med 13 ekipami sta tako strokovna komisija kot tudi žirija jedcev za najokusnejše razglasili vampe, ki jih je skuhala tričlanska ekipa Kulturno turističnega društva Puconci in Me-3, ki so jo sestavljale kuharice Osnovne šole Ribnica.

Kuhal jih je tudi priljubljeni pridelovalec mesnin Zdovc iz Lipovšice.

»Ja, dolgo pot smo prevalili, preden smo prišli v Sodražico. Splačalo se je. Potihoma smo pričakovali, da nam bo uspelo. Sicer kuhamo vse jedi, vampe pa prvič,« je ob razglasitvi rezultatov povedal Uroš Kuzma, član zmagovalne ekipe, Sonja Fartek pa dodala, da so vsi trije ljubitelji družabnih dogodkov in jim zaradi tega pot v tri ure vožnje oddaljeno Sodražico ni bila težka. »Recept je skrivnost vsakega kuharja,« je še pribila tretja članica ekipe Slavica Špilak, ki je obljubila, da bodo v isti sestavi, tako kot vsi dozdajšnji zmagovalci, vampe kuhali tudi na Tržnem dnevu v Sodražici, ki bo 2. julija.

Zmagovalna trojka se bo vrnila v Sodražico.

