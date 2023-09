Iz kleti v veliko ordinacijo sredi mariborskega Tabora

Maribor je bogatejši za najmodernejšo zobozdravstveno ordinacijo s storitvami na najvišji ravni. Po 22 letih, ko je ordinacija delovala na 33 kvadratnih metrih v kletnih prostorih, je nedavno zaživela v svetlih prostorih na lepi lokaciji sredi mariborskega Tabora.

»Po odhodu tašče Marije Markoli Jovanović, legende mariborskega zobozdravstva, ki je delovala na osebni ravni s pacienti več kot dve desetletji, smo se odločili zadevo prevzeti in dvigniti na najvišji nivo,« pravi Tosja Kobler Jovanović, direktorica Dentalne galerije Majoma, ki jo sicer poznamo kot hčerko enega najboljših mariborskih pevcev Jožeta Koblerja.

Zobozdravnica in predsednica Golf kluba Ptuj Sabina Markoli ter Marija Markoli Jovanović, ustanoviteljica predhodnice Galerije Majoma

»Da imajo lahko naše stranke na voljo vse na enem mestu in takoj, smo se preselili v prostore nekdanje banke in jih opremili z najsodobnejšo opremo ter povabili k sodelovanju najboljše zobozdravstvene delavce,« dodaja. Ker ordinacija deluje na 330 kvadratnih metrih in ima veliko galerijskega prostora, so se odločili priložnost ponuditi mladim in nadobudnim umetnikom, da se predstavijo s svojimi umetniškimi deli.

»Naš cilj je strankam ponuditi najboljše in vse na enem mestu. Hkrati pa jih tudi izobraževati,« sklene Kobler Jovanovićeva, ki je idejo o galeriji razvila z umetnikom, kiparjem Andrejem Grabrovcem - Gaberijem.