Iz Grčije prihajajo migranti, jih bomo poslali v karanteno?

Grška policija je zaradi požarov, ki so povsem uničili Morio, aretirala pet osumljencev, šlo naj bi za Afganistance. FOTO: Elias Marcou, Reuters

Slovenski zunanji ministerje v Ljubljani gostil grškega kolega. Beseda je tekla tudi o sklepu, ki ga je slovenska vlada sprejela že pred meseci, o sprejemu štirih mladoletnih migrantskih otrok, starih do 10 let. Kdaj naj bi prišli v Slovenijo, Logar danes ni vedel, češ da ta odločitev ni odvisna od Slovenije. Prav tako ni odgovoril, ali bo šlo za otroke, ki so morda še v postopku pridobivanja pravice do azila ali pa so ta status že pridobili.Sprejetje migrantov iz Grčije je postalo še posebej aktualno po požaru v migrantskem centru Moria na otoku Lezbos, ki je izbruhnil 8. septembra. Policija je aretirala pet migrantov, ki jih sumijo, da so podtaknili požare, v katerih je bil migrantski center povsem uničen. Brez strehe nad glavo je ostalo okoli 12.000 migrantov, večino so preselili v začasno šotorišče Kara Tepe.Slovenija je prek mehanizma EU za civilno zaščito v Grčijo poslala 1200 spalnih vreč in 1200 ležalnih podlog ter 400 odej v skupni vrednosti 130.000 evrov. Evropske države bodo pomagala tudi tako, da bodo sprejele 400 mladoletnikov brez spremstva iz Morie. Francija in Nemčija naj bi sprejeli od 100 do 150 mladoletnikov, Nizozemska 50, Finska pa 11, Slovenija pa torej štiri.»Slovenija je pripravljena takoj preseliti štiri mladoletnike brez spremstva, skladno s pogoji, ki jih je v sklepu sprejela vlada Republike Slovenije,« so nam odgovorili na ministrstvu za notranje zadeve na vprašanje, kdaj naj bi mladoletniki prišli k nam. Vlada je namreč junija letos odločila, da Slovenija na podlagi delitve bremen med državami članicami EU iz Grčije sprejme štiri mladoletne prosilce za mednarodno zaščito brez spremstva, mlajše od 10 let, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje mednarodne zaščite.»Na ministrstvu za notranje zadeve smo o tej odločitvi Vlade RS o sprejemu štirih mladoletnikov brez spremstva nemudoma obvestili pristojne grške organe in Evropsko komisijo. V skladu z dogovorjenimi postopki še vedno poteka postopek identifikacije mladoletnikov brez spremstva, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v Slovenijo,« so povedali na ministrstvu in dodali, da gedo migranti običajno v azilni dom, da pa so postopki še v teku, odvisni pa so predvsem od Grčije.Grčija je na slovenskem rumenem seznamu držav, po prihodu iz katerih je obvezna 10-dnevna karantena (razen če gre za državljane Slovenije ne glede na prebivališče in njihove ožje družinske člane, ki potujejo z njimi, ali pa državljane članic EU ali schengenskega območja, če predložijo dokazilo, da ne prehajajo iz držav na rdečem seznamu; v odloku je naštetih še nekaj izjem). Poleg tega so ob selitvi migrantov v začasno šotorišče Kara Tepe odkrili tudi 157 z novim koronavirusom okuženih migrantov.To, ali bo morala četverica mladoletnikov v karanteno, bo odvisno od situacije, kakršna bo, ko bodo dejansko prišli, saj bi se to lahko zgodilo šele čez nekaj mesecev, ko bo stanje lahko povsem drugačno kot danes, so še povedali na notranjem ministrstvu.