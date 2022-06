Iz družine s ponaredki tudi nekdanji hrvaški minister

Afera s ponaredki, ki jih je nameravala te dni razstavljati Narodni muzej Slovenije, je včeraj s položaja že odnesla direktorja muzeja Pavla Carja. Čeprav je še v sredo trdil, da priznana dela, med njimi Picasso, Chagall, Bacon, niso ponaredki, dan pozneje pa priznal, da je storil napako in zaupal napačnim ljudem ter zato tudi odstopil s položaja.

Kdo pa je sploh družina Boljkovac, ki naj bi imela v lasti vsa ta priznana dela in bi jih za razstavo posodila muzeju? Kot so včeraj poročali v oddaji 24ur zvečer, v slovenskih slikarskih krogih zanjo še niso slišali. Josipa Boljkovca sicer dobro poznajo na Hrvaškem, saj je bil obtožen za vojne zločine, pod Franjem Tuđmanom pa je bil tudi prvi notranji minister nove države, a bil na položaju le dobro leto dni.

Pop TV poroča še, da je Niko Boljkovac je sicer samostojni podjetnik, ki je v preteklosti vodil galerijo, ta pa je sodelovala pri številnih odkupih umetnin. Oblikovala pa naj bi tudi zbirko podjetja Autocommerce z naslovom Duh v času, ki naj bi bila tudi predstavljena pred leti v Narodni galeriji.

Informacij o zbirki so imeli tudi sicer v muzeju zelo malo, je včeraj pisalo Delo. »Na ogled je 160 umetniških del iz zasebne zbirke družine Boljkovac. Širša javnost si tako lahko ogleda del pomembne svetovne dediščine, ki jo sicer za domačimi zidovi hranijo zasebni zbiralci. Zato je tudi postavitev razstave odraz domačega okolja, kjer umetnina ni samo umetniški predmet, ampak je lastniku oziroma zbiratelju v veselje in ponos.« Dodali pa so še, da »posebno mesto na razstavi zavzema delo slikarke Saše Boljkovac, ki ni bila le mati dvema otrokoma, temveč tudi ‛mati‛ zbirki slik in drugih umetniških predmetov ter trdna opora svojemu možu Niku in njegovemu zbirateljskemu duhu.«

Ministrica Asta Vrečko sicer včeraj še ni potrdila, ali primer že preiskuje tudi policija, napovedala pa je postopke na ministrstvu in v muzeju, da ugotovijo, kako je prišlo do afere, ki je močno zamajala ugled največjega slovenskega muzeja.