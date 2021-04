Iz Desusa sporočili, da bodo desni in levi

»Našli minimalni skupni imenovalec«



Desus usmerjen proti sredini

V Desusu so na današnjem zasedanju izvršnega odbora in sveta stranke zgladili nesoglasja, ki so v zadnjih dneh odmevala med strankinimi poslanci in začasno vodjo Desus. Odločili so se, da bodo delovali skupno, da ne bodo dovolili, da jih razdirajo drugi ali da se razdvajajo sami. To je dejala Čoklova in napovedala, da bodo stranka sredine.Poslanciinso konec minulega tedna prek odvetnika od Čoklove zahtevali preklic njenih izjav o njihovem ravnanju, zlasti glede tega, da »bo treba nad poslance s palico, da so korenčki premalo in da so kot pobalini«. Čoklova pa je prek svoje odvetnice sporočila, da izjav ne bo preklicala. »Danes smo dosegli mejnik v naši zgodovini. Imeli smo zelo konstruktivno razpravo in mislim, da smo se prvič, vsaj v mojem mandatu, pogovarjali tako, kot se pogovarja med razumnimi ljudmi,« je po zasedanju organov stranke povedala Čoklova.Po besedah Čoklove so razčistili vse dileme in vprašanja ter ugotovili, da obstajajo minimalne oz. skupne osnove, na katerih bodo delali. Odločili so se, da bodo sodelovali in da gredo s tega sestanka s kombinacijo, s katero so vsi zadovoljni. Da je torej za stranko in za poslansko skupino dobro le tisto, kar je dobro za njihovo članstvo, podpornike in volivce.»Zavedamo se, da smo v tem prostoru tarče. Odločili smo se, da bomo delovali skupno, da ne bomo dovolili, da nas drugi razdirajo in ne bomo dovolili, da se razdvajamo sami.« Napovedala je, da bodo delovali kot stranka sredine ter se v tem kontekstu ne bodo dali zmotiti. »Zdrav razum je stvar, na katero sem vedno stavila. Veseli me, da je to danes prevladalo v naših pogovorih.«Tako vsi ostajajo na svojih položajih in tudi s pravnimi mnenji, grožnjami ali postopki po zagotovilih Čoklove ne bodo nadaljevali. »Segli smo si v roko in ugotovili, da se te zadeve ne bodo nadaljevale.« Pravi tudi, da pravnikov ne potrebujejo več.Tudi po besedah vodje poslanske skupine Jurše so danes ugotavljali, kam njihova stranka gravitira, in sklenili, da so sredina. »To pomeni, da imamo članstvo tako z leve kot z desne strani. Temu primerno se moramo odzivati.« Po njegovih besedah imajo ideologijo na levi in na desni strani, o teh zadevah pa se bodo morali v stranki precej pogovarjati. Tako so dali tudi pobudo, da čim več predlogov zakonov, ki prihajajo v DZ, obravnavajo tudi strankina delovna telesa. »Se bo pa tudi zgodilo, da bodo poslanci v skladu z 82. členom ustave kakšno stvar izglasovali tako, kot oni mislijo, torej na podlagi svoje vesti.«