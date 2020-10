Iz Desusa izstopajo eden za drugim, odšla še podpredsednica

REGENT TADEJ Jelka Kolmanič. FOTO: Regent Tadej

, ki je bila podpredsednica Desusa, je izstopila iz stranke. V izstopni izjavi je zapisala, da jo je dogajanje v stranki v zadnjem obdobju globoko razočaralo. Tako ne odobrava nerazumnih potez in ultimativnih zahtev poslanske skupine, nekdanjega predsednika sveta stranke in mnogih drugih, zato v stranki več ne želi sodelovati.Kolmaničeva je bila podpredsednica stranke in predsednica mestnega odbora Desusa v Mariboru, v stranki pa je delovala skoraj 19 let.Tako je Desus ostal še brez druge podpredsednice, v torek je namreč odstopila tudi. Govorilo se je tudi o nameravanem odstopu tretjega podpredsednika stranke, ki pa je v torek izrazil presenečenje ob tej informaciji in dejal, da ni napovedal nobenega odstopa, saj ne vidi razloga za to potezo.Po navedbah, ki je bil v času predsedovanjauradni govorec stranke, je iz nje izstopil tudi predsednik pokrajinskega odbora Severne Primorske. Za prihodnji teden napovedujejo izstope iz stranke drugi vidni funkcionarji, je sporočil Ujčič.