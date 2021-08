Z danes na jutri: zapušča predsednika vlade

Razrešili Erbežnika

Vlada je danes izdala odločbo o razrešitvi državne sekretarke v kabinetu predsednika vlade. S položaja odhaja na lastno željo, in sicer z 31. avgustom, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.Cudermanova je bila za državno sekretarko v kabinetu predsednika vladeimenovana 20. marca letos. Pred tem je bila zaposlena kot državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tudi v kabinetu predsednika vlade je bila zadolžena za pomoč pri opravljanju nalog iz pristojnosti gospodarskega ministrstva. Da s koncem avgusta odhaja s položaja, je predsednika vlade seznanila v sredo. V skladu s tem jo je vlada danes razrešila.Vlada je na današnji seji razrešila državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje. Ta je sicer svoj odstop podal že 19. julija letos, je zapisano v sporočilu po seji vlade. Kdo ga bo nasledil, ni znano.Minister za pravosodjeje vladi predlagal, da Erbežnika na njegov predlog razreši z 19. julijem. Na podlagi navedenega je tako vlada danes izdala odločbo o njegovi razrešitvi, in sicer z 19. julijem, je navedeno v sporočilu po seji vlade.Erbežnik je julija pojasnil, da z mesta državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje odstopa zaradi nezmožnosti strokovnega dela na način spoštovanja prava EU, vladavine prava in pravne države ter človekovih pravic. Ministrstvu je očital, da poskuša prikriti lastne napake iz neuspešnega postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev.Dikaučič je v odzivu na Erbežnikov odstop za STA sprva navedel, da »imata različne poglede na vodenje resorja in vlogo državnega sekretarja, zato je ta odstopil«. Kasneje pa je za Televizijo Slovenija očitke, ki jih je v odstopni izjavi navedel Erbežnik, označil za neresnične in jih v celoti zavrnil.