Iz Budve do Pirana z električnim čolnom: Niko si je uresničil sanje (FOTO)

Niko Milharčič iz Parij pri Pivki je po petnajstih letih uresničil svoje sanje o plovbi s plovilom, prijaznim do okolja. Na Primorskem je s pomočjo kolegov zasnoval čoln, ki ga poganjajo izključno obnovljivi viri energije – sončne celice, deloma vetrne turbine in nihajni generator, brez kakršnih koli izpustov.

Milharčič in njegov sopotnik Gregor Poletti sta ob podpori članice kopenske ekipe Nike Luzar in kratkodlakega škotskega ovčarja Čavra, ki jih je spremljal na poti ter pomorščaka vsak večer pozdravil z glasnim laježem ob prihodu na obalo, opravila pionirski podvig: iz Budve do Pirana sta z električno barko preplula več kot 700 kilometrov. Na vsakem postanku, kjer so prenočili, so se oskrbeli z vodo in hrano za naslednji dan.

To se je zgodilo spontano in pristno, brez kakršnih koli velikih dogovorov.

Njuna zelena plovba se je začela 29. avgusta v Črni gori, od tam pa sta se podala proti dalmatinskim otokom, skozi Kvarner in naposled do istrske obale ter cilja v Piranu. »Plula sva enajst dni v različnih dnevnih etapah, ki jih je krojilo vreme – veter, dež in previsoki valovi. Na čolnu sva bila v povprečju okoli deset ur na dan,« je za Slovenske novice povedal oče projekta eFish Milharčič. Hitrost plovbe je bila odvisna od razburkanega morja in vremenskih razmer, v povprečju pa je dosegala okoli štiri vozle.

»Največji izzivi so bili vremenski, saj je čoln zelo majhen, štiri metre in pol, in težko premaguje večje valove. Za vremenske in navigacijske izzive je skrbel Gregor kot najbolj izkušen skiper. Uporabljala sva telefon in staro pomorsko karto,« pripoveduje. »Največji problem bi bil, če bi čoln odpovedal. A vsa leta izkušenj in doslednost pri izdelavi so se obrestovali – delal je kot ura.« Kljub temu na poti ni manjkalo težkih trenutkov, a premagovali so jih z medsebojno podporo, smehom in spodbujanjem.

Gregor Poletti in Niko Milharčič sta vso dolgo pot preplula sede drug ob drugem. FOTO: Osebni arhiv

Na piranskem pomolu, kamor sta prispela 12. septembra popoldne, so ju pozdravili navdušenci, med njimi piranski podžupan. »Resnično nepozaben in ganljiv mi je bil prihod v Piran, kjer so nam pripravili sprejem. To se je zgodilo spontano in pristno, brez kakršnih koli velikih dogovorov. Samo povedala sva, pa so bili takoj navdušeni nad idejo zelene plovbe in iskreno verjeli, da nam bo uspelo,« pojasnjuje sogovornik. Milharčič je gradnjo inovativnih plovil začel pred desetletjem in pol, ustvaril in preizkusil je več različic, zadnji dve leti mu je pomagal Gregor Poletti.

»Začelo se je s kanujem, v katerega sem vgradil staro kolo oziroma kar je ostalo uporabnega od njega – pedali, veriga, menjalnik. Naslednjo sezono je šlo že na elektriko in tako že dobrih deset let z majhnimi koraki vsako poletje plujem s posodobljenim, zmogljivejšim plovilom. Letos je plovilo že tako zmogljivo in zanesljivo, da zmore resne plovbe. Govorimo o električnem čolnu, ki ga napajajo fotovoltaični paneli in je kot tak 100-odstotno samozadosten,« pojasnjuje.

Prihod v Piran FOTO: Okolje Piran

»Izziv je bil razviti polnilni sistem, ki je energetsko učinkovit in hkrati ne ovira plovbe: usklajeni sklop pogona, učinkovit nadzor porabe, polnjenja in hrambe električne energije,« našteva. Pri gradnji plovila je bil njegov največji navdih zelena nota. »Prispevek k ohranjanju planeta je očiten in neizpodbiten. Sonca je med našimi morskimi dopusti na voljo v izobilju in je popolnoma obnovljiv vir energije.« Pove, da je ta plovba lepo simbolično dejanje za ohranjanje planeta. »Ne le da je v teoriji izvedljivo brez kapljice goriva, dejansko se da, če se le dovolj srčno lotiš stvari.«

Kakšna je prihodnost trajnostne plovbe, bo takšna tehnologija kmalu dostopna širši javnosti? »Želel bi si, da bi bilo čim več tovrstne tehnologije dostopne uporabnikom, ampak težko rečem. Nekajkrat sem jo poskušal predstaviti ljudem, ki se ukvarjajo z navtiko, vendar sem imel vedno občutek, da sem korak pred časom in da zadevo težko ozavestijo,« odgovarja inovator, čigar misli so uprte v prihodnost. »Ta plovba je prinesla ogromno neprecenljivih izkušenj. Čez zimo bo spet nastalo novo plovilo na podlagi vsega, kar sem zabeležil v teh enajstih dneh.«

Ponosna morjeplovca FOTO: Okolje Piran