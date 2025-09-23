  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

VELIK PODVIG

Iz Budve do Pirana z električnim čolnom: Niko si je uresničil sanje (FOTO)

Z Gregorjem Polettijem sta v 11 dneh povsem zeleno preplula več kot 700 kilometrov.
Sprejem v domačem kraju ju je ganil. FOTO: Okolje Piran

Sprejem v domačem kraju ju je ganil. FOTO: Okolje Piran

Ponosna morjeplovca FOTO: Okolje Piran

Ponosna morjeplovca FOTO: Okolje Piran

Njun komaj štiri metre in pol dolg čoln so »oborožili« s sončnimi celicami. FOTO: Okolje Piran

Njun komaj štiri metre in pol dolg čoln so »oborožili« s sončnimi celicami. FOTO: Okolje Piran

Prihod v Piran FOTO: Okolje Piran

Prihod v Piran FOTO: Okolje Piran

Gregor Poletti in Niko Milharčič sta vso dolgo pot preplula sede drug ob drugem. FOTO: Osebni arhiv

Gregor Poletti in Niko Milharčič sta vso dolgo pot preplula sede drug ob drugem. FOTO: Osebni arhiv

Sprejem v domačem kraju ju je ganil. FOTO: Okolje Piran
Ponosna morjeplovca FOTO: Okolje Piran
Njun komaj štiri metre in pol dolg čoln so »oborožili« s sončnimi celicami. FOTO: Okolje Piran
Prihod v Piran FOTO: Okolje Piran
Gregor Poletti in Niko Milharčič sta vso dolgo pot preplula sede drug ob drugem. FOTO: Osebni arhiv
Moni Černe
 23. 9. 2025 | 14:20
A+A-

Niko Milharčič iz Parij pri Pivki je po petnajstih letih uresničil svoje sanje o plovbi s plovilom, prijaznim do okolja. Na Primorskem je s pomočjo kolegov zasnoval čoln, ki ga poganjajo izključno obnovljivi viri energije – sončne celice, deloma vetrne turbine in nihajni generator, brez kakršnih koli izpustov.

Milharčič in njegov sopotnik Gregor Poletti sta ob podpori članice kopenske ekipe Nike Luzar in kratkodlakega škotskega ovčarja Čavra, ki jih je spremljal na poti ter pomorščaka vsak večer pozdravil z glasnim laježem ob prihodu na obalo, opravila pionirski podvig: iz Budve do Pirana sta z električno barko preplula več kot 700 kilometrov. Na vsakem postanku, kjer so prenočili, so se oskrbeli z vodo in hrano za naslednji dan.

To se je zgodilo spontano in pristno, brez kakršnih koli velikih dogovorov.

Njuna zelena plovba se je začela 29. avgusta v Črni gori, od tam pa sta se podala proti dalmatinskim otokom, skozi Kvarner in naposled do istrske obale ter cilja v Piranu. »Plula sva enajst dni v različnih dnevnih etapah, ki jih je krojilo vreme – veter, dež in previsoki valovi. Na čolnu sva bila v povprečju okoli deset ur na dan,« je za Slovenske novice povedal oče projekta eFish Milharčič. Hitrost plovbe je bila odvisna od razburkanega morja in vremenskih razmer, v povprečju pa je dosegala okoli štiri vozle.

»Največji izzivi so bili vremenski, saj je čoln zelo majhen, štiri metre in pol, in težko premaguje večje valove. Za vremenske in navigacijske izzive je skrbel Gregor kot najbolj izkušen skiper. Uporabljala sva telefon in staro pomorsko karto,« pripoveduje. »Največji problem bi bil, če bi čoln odpovedal. A vsa leta izkušenj in doslednost pri izdelavi so se obrestovali – delal je kot ura.« Kljub temu na poti ni manjkalo težkih trenutkov, a premagovali so jih z medsebojno podporo, smehom in spodbujanjem.

Gregor Poletti in Niko Milharčič sta vso dolgo pot preplula sede drug ob drugem. FOTO: Osebni arhiv
Gregor Poletti in Niko Milharčič sta vso dolgo pot preplula sede drug ob drugem. FOTO: Osebni arhiv
Na piranskem pomolu, kamor sta prispela 12. septembra popoldne, so ju pozdravili navdušenci, med njimi piranski podžupan Christian Poletti. »Resnično nepozaben in ganljiv mi je bil prihod v Piran, kjer so nam pripravili sprejem. To se je zgodilo spontano in pristno, brez kakršnih koli velikih dogovorov. Samo povedala sva, pa so bili takoj navdušeni nad idejo zelene plovbe in iskreno verjeli, da nam bo uspelo,« pojasnjuje sogovornik. Milharčič je gradnjo inovativnih plovil začel pred desetletjem in pol, ustvaril in preizkusil je več različic, zadnji dve leti mu je pomagal Gregor Poletti.

»Začelo se je s kanujem, v katerega sem vgradil staro kolo oziroma kar je ostalo uporabnega od njega – pedali, veriga, menjalnik. Naslednjo sezono je šlo že na elektriko in tako že dobrih deset let z majhnimi koraki vsako poletje plujem s posodobljenim, zmogljivejšim plovilom. Letos je plovilo že tako zmogljivo in zanesljivo, da zmore resne plovbe. Govorimo o električnem čolnu, ki ga napajajo fotovoltaični paneli in je kot tak 100-odstotno samozadosten,« pojasnjuje.

Prihod v Piran FOTO: Okolje Piran
Prihod v Piran FOTO: Okolje Piran
»Izziv je bil razviti polnilni sistem, ki je energetsko učinkovit in hkrati ne ovira plovbe: usklajeni sklop pogona, učinkovit nadzor porabe, polnjenja in hrambe električne energije,« našteva. Pri gradnji plovila je bil njegov največji navdih zelena nota. »Prispevek k ohranjanju planeta je očiten in neizpodbiten. Sonca je med našimi morskimi dopusti na voljo v izobilju in je popolnoma obnovljiv vir energije.« Pove, da je ta plovba lepo simbolično dejanje za ohranjanje planeta. »Ne le da je v teoriji izvedljivo brez kapljice goriva, dejansko se da, če se le dovolj srčno lotiš stvari.«

Kakšna je prihodnost trajnostne plovbe, bo takšna tehnologija kmalu dostopna širši javnosti? »Želel bi si, da bi bilo čim več tovrstne tehnologije dostopne uporabnikom, ampak težko rečem. Nekajkrat sem jo poskušal predstaviti ljudem, ki se ukvarjajo z navtiko, vendar sem imel vedno občutek, da sem korak pred časom in da zadevo težko ozavestijo,« odgovarja inovator, čigar misli so uprte v prihodnost. »Ta plovba je prinesla ogromno neprecenljivih izkušenj. Čez zimo bo spet nastalo novo plovilo na podlagi vsega, kar sem zabeležil v teh enajstih dneh.« 

Ponosna morjeplovca FOTO: Okolje Piran
Ponosna morjeplovca FOTO: Okolje Piran

Njun komaj štiri metre in pol dolg čoln so »oborožili« s sončnimi celicami. FOTO: Okolje Piran
Njun komaj štiri metre in pol dolg čoln so »oborožili« s sončnimi celicami. FOTO: Okolje Piran

Več iz teme

PirančolnekologijaNiko MilharičGregor Poletti
ZADNJE NOVICE
15:45
Novice  |  Svet
NA PRAGU TRETJE SVETOVNE VOJNE?

Evropa na robu vojne? Poljska obljublja: Sestrelili bomo ruska letala!

Poljska je napovedala, da bo brez dvoma sestrelila ruska letala, kar bi lahko sprožilo tretjo svetovno vojno.
23. 9. 2025 | 15:45
15:40
Kronika  |  Na tujem
VELIK PREMIK

Obsežna rekonstrukcija izginotja deklice Danke končana, strašni sumi potrjeni

Nacionalni center za kriminalistično forenziko je potrdil vse sledi in priče v primeru, ki je pretresel Balkan.
23. 9. 2025 | 15:40
15:25
Premium
Suzy
POLNILA SI JE BATERIJE

Maja Keuc v Toskani: Popolna dežela, če odšteješ voznike (Suzy)

Italija je skoraj njena dušna dežela, se šali pevka, ki je po polnem obdobju koncertiranja spet skočila čez mejo na dobro hrano, sanjske razglede in osvežilne napitke v senci cipres.
23. 9. 2025 | 15:25
15:22
Kronika  |  Na tujem
POD VODO

Panika pri Milanu: poplave ujele turiste, mati z dojenčkom splezala na avto

Mestne oblasti prebivalce in obiskovalce opozarjajo, naj se izogibajo rekam, parkom in zelenicam.
23. 9. 2025 | 15:22
15:20
Bulvar  |  Domači trači
VSE JE ENKRAT PRVIČ

Natalija Verboten razvnela oboževalce s fotografijo: Je prepovedano osebam, mlajšim od 18 let! (FOTO)

Priznala je, da se tako pozno septembra še ni kopala v morju.
23. 9. 2025 | 15:20
15:10
Bulvar  |  Tuji trači
OKTOBRA

Ob izidu albuma Taylor Swift pripravlja veliko zabavo. Tudi pri nas?

V več tisoč kinematografih po vsem svetu bodo predvajali 89-minutni film.
23. 9. 2025 | 15:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako nevaren je zrak v vašem domu?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Do cenejše elektrike po akcijskih cenah

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Mrzli dnevi, vroči toni: prihaja dogodek, ki bo zaznamoval to zimo

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Čas teče, klub računa nanjo, zdravje ne more čakati

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Z nakupovanjem tukaj boste letno prihranili več 100 evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki vas lahko reši pred visoko jesensko vlago

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Naučite se veščine, ki jo uspešni uporabljajo vsak dan

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Koliko vam lahko prinese drugi steber?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

»Glede tega bi lahko napisal knjigo« (video)

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Z enim polnjenjem do Dalmacije

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
16. 9. 2025 | 15:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Priklopite na nov sistem, ki v ozadju ustvarja prihranke

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Kako do doživljenjske licence

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki