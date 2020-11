Iz Bruslja slabe novice za Slovenijo

Evropska komisija je gospodarsko napoved za Slovenijo za letos v primerjavi z julijem nekoliko poslabšala – predvideva 7,1-odstotni padec bruto domačega proizvoda (BDP). Za odstotno točko je poslabšala tudi obete za prihodnje leto, ko ji napoveduje 5,1-odstotno rast. V letu 2022 naj bi Slovenija po bruseljski napovedi imela 3,8-odstotno rast.



V julijski napovedi je komisija napoved za Slovenijo ohranila pri spomladi ocenjenem sedemodstotnem krčenju BDP, za prihodnje leto pa ji je napovedala 6,1-odstotno rast.



Današnja napoved za Slovenijo je nekoliko boljša kot v povprečju za območje evra in celotno EU. Slovensko gospodarstvo naj bi se na predkrizno raven vrnilo v letu 2022.



Sicer pa komisija v povzetku stanja v Sloveniji izpostavlja, da so bile izgube na trgu dela manjše, kot se je pričakovalo, in da se je bilo z ukrepi mogoče izogniti povečanju števila stečajev. Kot na splošno v območju evra in celotni EU se bosta javnofinančni primanjkljaj in javni dolg Slovenije letos močno povečala, nato pa v prihodnjih dveh letih postopno znova zmanjševala.



Komisija Sloveniji za letos napoveduje javnofinančni primanjkljaj v višini 8,7 odstotka BDP, v prihodnjem letu 6,4-odstotnega, v letu 2022 pa naj bi bil 5,1 odstotka BDP. Javni dolg naj bi letos znašal 82,2 odstotka BDP, prihodnje leto 80,2 odstotka BDP, v letu 2022 pa 79,8 odstotka BDP.