Iz brloga pokukali prvi mladiči volkov

Manj kot pol leta po prihodu samca Aragorna so v ljubljanskem živalskem vrtu pri kanadskih volkovih dočakali prvi (in drugi) naraščaj. Samici Freya in Isa sta mladiče skotili vsaka v svojem brlogu, njihov oče pa se je izkazal za skrbnega vodjo tropa. Volkulji sta kotili 7. in 24. aprila, je povedala biologinja in pedagoška vodja ZOO Ljubljana mag. Irena Furlan: »Prva je imela leglo dominantna temnejša volkulja Freya, dobrih 14 dni za njo pa še Isa, ki jo prepoznate po svetlo obarvanem obrazu. Oče vseh mladičev je seveda Aragorn, ki je k nam prišel novembra 2020 iz zoološkega vrta Münste...