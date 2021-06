Ivo Hvalica v bolnišnici

Iva Hvalico, upokojenega politika, nekdanjega poslanca in v letih 1989-2001 političnega sopotnika Janeza Janše, je minulo nedeljo zadel srčni infarkt. 85-letnika so odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.



Hvalica je nekdanji poslanec SDS-a, ki pa se je od aktivne politike poslovil ravno z izstopom iz stranke SDS leta 2001. Janši je očital avtoritarnost. V Državnem zboru je sedel v dveh poslanskih mandatih, bil pa je trn v peti tudi poslancu Jelku Kacinu (takrat LDS), ki mu je zaradi očitkov Hvalice zavrela kri, in je poslanca SDS s časopisom nekajkrat udaril po glavi. Nekdanji politik se je pogosto pojavil v medijih tudi v povezavi s Sabotinom, saj je kupil ozemlje, kjer se je nahajal napis s kamni »Naš Tito«. Sam je bil namreč pobudnik za odstranitev napisa.



Hvalici želimo čimprejšnje okrevanje.

