Ivo Boscarol prodaja številnim vojskam po svetu, a slovenski ne

Uber Elevate. FOTO: Pipistrel

Pred dnevi je pri tajnih dokumentih potekel embargo na novico, da je lani na mednarodnem letališču v Erbilu v Iraku strmoglavil skoraj neslišen tip brezpilotnega letala ameriške vojske, za katero se je izkazalo, da je Pipistrelov predelani model Surveyor. Pri Pipistrelu so za tajni program vedeli, preiskava pa je ugotovila, da vzrok za strmoglavljenje njihovega letala ni bila tehnična napaka. 3,4 milijona dolarjev vreden brezpilotni letalnik je ob pristajanju nenadoma strmoglavil z nosom navzdol in bil popolnoma uničen.Direktorju in solastniku podjetja Pipistrelsmo zastavili nekaj vprašanj o novih tehnologijah vojaških letal in aktualnih projektih, ki bi se marsikomu lahko zdeli znanstvena fantastika.Za podobna letala, kot je to v Iraku, smo dobili povpraševanja tudi iz Združenih arabskih emiratov in Savdske Arabije, ki je že vključila naš model Surveyor v svojo floto. Že od prej pa v različnih državah uporabljajo skoraj 200 podobnih specializiranih Pipistrelovih letal, na primer v Švici, na Slovaškem, v Nemčiji, na Nizozemskem, v Italiji, Indiji in na Kitajskem.Od leta do leta je to zelo različno, ta delež raste. Naš načrt je, da bi se stabiliziral nekje med 20 in 30 odstotki.Kot se umetna inteligenca že uporablja na vsakem koraku našega vsakdanjega življenja, v vseh prevoznih sredstvih, elektronskih napravah, sistemih komunikacije itd., tako se bo oziroma se že uporablja tudi v vojaških letalih in za vojaške namene. Umetna inteligenca je dejstvo, nekaj, kar moramo hočeš nočeš sprejeti, tako kot smo sprejeli internet, mobilno telefonijo ali pa bitcoin.Zlasti vojaško letalstvo je tisto, v katero se prva vgradi vsa najsodobnejša tehnologija in izkušnje od tam potem povzame tudi civilno letalstvo. Konkretnih primerov in številk pa na žalost ne moremo navesti.Vso. Imamo certifikata DOA in POA agencije EASA (Design Organisation Approval oziroma Production Organisation Approval). Izda se, kadar proizvodna organizacija dokaže pristojnemu organu (nacionalni agenciji oziroma agenciji EASA), da dela skladno z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje. To pomeni, da mora imeti vzdrževane in dokumentirane vse postopke, vso tehnično dokumentacijo in celoten sistem kakovosti tako, da zagotovi, da je vsak proizvod, del ali naprava, ki ga razvije in izdela organizacija ali njeni partnerji ali ki ga nabavi pri zunanjih dobaviteljih ali podizvajalcih, v skladu z veljavnimi projektnimi podatki in zagotavlja varno obratovanje.Fosilna goriva in električno energijo.Za zdaj ne.Ne.Letalnik še vedno razvijamo, ne glede na to, da je bil Uber Elevate prodan Jobyju (Joby Aviation). Mi še vedno razvijamo svojo različico, saj imamo zanjo interesente, kupce in tržišče.Imeli smo nekaj kontaktov, vendar se oni osredotočajo predvsem na dostavo majhnih paketkov, t. i. last mile delivery, dostavo do končnega kupca, kar pa ni naš interes. Mi proizvajamo drone nekoliko večjih dimenzij z navpičnim poletanjem, ki lahko prepeljejo do nekaj sto kilogramov tovora, za dostavo na odročne ali težko dostopne kraje ali za dostavo nujne pomoči na lokacije, nedostopne po nesrečah. O tem ste verjetno pred kratkim prebrali v izjavi za javnost največjega azijskega logističnega podjetja SF Express, ki je bila povzeta v vseh slovenskih medijih. Za SF Express razvijamo takšno plovilo in izrazili so interes za nabavo tisoč takih letalnikov.To je stvar kriterijev, kaj se komu zdi futuristično (smeh). To, kar mi delamo, na primer, da smo kot prvi na svetu certificirali električno letalo za komercialni prevoz potnikov in šolanje, je za vse naše konkurente zelo futuristično oziroma še vedno nedosegljiva znanstvena fantastika. Če pa vprašate ekipo mojih 95 inženirjev, ki delajo pri razvoju novih Pipistrelovih produktov, pa se jim bo zdelo 19-sedežno letalo za neslišen in brezemisijski prevoz potnikov s pogonom na vodikove gorivne celice nekaj čisto običajnega in vsakdanjega.