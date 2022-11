Ivo Boscarol je izpolnil obljubo: 1,47 milijona evrov je že na računu

Podjetnik Ivo Boscarol je skupaj s hčerjo izpolnil obljubo iz časa, ko so se slovenski gasilci na Krasu borili z najhujšim požarom v zgodovini Slovenije. Takrat je napovedal, da bo sam podvojil znesek vladne nagrade gasilcem. Javnosti je zdaj sporočil, da je 1,47 milijona evrov na računu Gasilske zveze Slovenije. »Osnovni motivi za donacijo so bili zahvala za njihov trud, spodbuda, da bi zdržali naslednje dni v peklenskih razmerah, motivacija prostovoljcem, da bi se jim pridružili in zato, da bi vedeli, da vsi Slovenci cenimo to, kar počnejo za prebivalce in naravo Krasa,« so zapisali v sporočilu za javnost. Dodal je, da donacija ni imela namena posegati v obstoječi način in koncept prostovoljnega gasilstva v Sloveniji ali ga spreminjati v plačane intervencije.

Uspeh brez primere

Kot je poudaril podjetnik, je bil namen prispevati po svojih močeh ter motivirati tudi druge, da bi prispevali sredstva za dodatno motivacijo tistim, ki so s svojim trudom ohranili vsa človeška življenja ter prav vse hiše na Krasu. Delo gasilcev je označil za uspeh brez primere, ki se ga Slovenci premalo zavedamo.

Zbiranje podatkov o prisotnih gasilcih je po besedah Boscarola trajalo kar nekaj časa. Zato se je vsem udeleženim opravičil za čakanje na donacijo. Po birokratskih postopkih je Boscarol tako 24. oktobra Gasilski zvezi Slovenije (GZS) nakazal sredstva v višini 1.470.034,03 evra. V sporočilu za javnost je bilo priloženo tudi dokazilo o plačilu.