Ivo Boscarol brez dlake na jeziku o slovenski realnosti: To ni prav in boli

Uspešen slovenski podjetnik Ivo Boscarol je ta teden dobil nagrado za življenjsko delo v menedžmentu. Ob tej priložnosti je v oddaji 24ur zvečer dejal, da slovensko podjetništvo ni ravno tam, kjer bi si želeli, sploh glede odnosa do uspešnih ljudi. Kot je dejal, pa javnost popolnoma drugače dojema vrhunske športnike.

»Poglejte Dončića: več ko zasluži, večji car je. Mi, podjetniki, če garamo enako ali pa še več in če zaslužimo morda bistveno manj denarja, smo v očeh nekaterih Slovencev, medijev in dela politike izkoriščevalci delavcev, tajkuni ... Meni so očitali celo, da sem oligarh. To je naša slovenska realnost. Ni prav, boli, ampak kaj hočemo. Slovenci takšni pač smo. Vse oprostimo, samo uspeha ne,« je dejal dobitnik nagrade.

Boscarol: Delam točno to, kar v Levici podpirajo

Podjetnik je razkril tudi, da je enkrat v šali dejal, da bi bil z lahkoto predsednik Levice, ker dela točno to, kar oni podpirajo. »Razdelil sem lastništvo med zaposlene, delim dobiček z zaposlenimi, nobeden ni na minimalni plači, ne delamo nadur, doniramo v javno dobro ... Vse to, kar oni propagirajo, jaz dejansko delam,« je dejal.

Ob tem podjetnik dodaja, da si sicer ne želi nobenih priznanj za to, ampak si vseeno želi, da bi omenjeni politiki spoznali, da imamo primer v družbi, kako biti uspešen na dolgi rok s spoštovanjem vrednot, ne na račun drugih, okolja ali kupcev, namesto tega pa govorijo, da je treba takšnega oligarha izgnati. Ampak kljub vsemu podjetnik meni, da se bo sčasoma pokazalo, kdo v državi polni malho in kdo jo prazni.