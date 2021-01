Ivekove prerokbe se vse bolj uresničujejo

Nesrečni Ivek je marsikaj točno napovedal. FOTO: OSTE BAKAL

Aparat za dializo v garaži

"Verjemite mi, dragi Slovenci, ta slovenski narod bo suženj, suženj Evropi, in temu slovenskemu narodu se bo hudo godilo!"

Na razglednici je samo spomin na Negovsko jezero in gostilno. FOTO: LUDVIK KRAMBERGER

Kdo se bo obračal v grobu

Ivan Kramberger je bil ubit 7. junija 1992 v Jurovskem Dolu.

Ob pogledu na razglednico z Negovskega jezera iz zadnjega desetletja prejšnjega tisočletja bi človek gotovo dejal: »Kako hitro čas leti in kako tečejo leta!« Kmalu bo namreč minilo že 30 let, odkar je bil, 7. junija 1992, v Jurovskem Dolu ubit, ki si je z ženoob Negovskem jezeru postavil dom, v katerem je delovala tudi gostilna. Njegov dom je, ko je bil živ, obiskalo veliko gostov iz vse Slovenije in tudi z vsega sveta.Da je bil obisk tako množičen, je poskrbel Ivan, ki je svoj dom in gostilno, ki jo je vodila njegova žena, opremil z različnimi zanimivostmi. V okolici so bili postavljeni spomeniki, med njimi grobnica za pokop, notranje prostore pa je spremenil v muzej zgodovinskih znamenitosti. V garaži je deloval edini muzej dializnih aparatov in filtrov za čiščenje krvi ob izvajanju dialize v Evropi.V njem so stale umetne ledvice, aparat, kakršnega so v kliničnem centru v Ljubljani leta 1957 uporabili pri prvi presaditvi ledvic v Sloveniji. Posebno je bila zanimiva kopalnica z veliko kopalno kadjo. Kot je znano, je poskrbel tudi za promocijo z izdajanjem knjig v velikih nakladah, saj je bilo deset izdanih v kar 180.000 izvodih, s čimer se lahko pohvalijo le redki samouki slovenski pisatelji. Ob tem je izdajal značke s svojim likom, obeske in druge spominke.Med odmevne lahko štejemo razglednice z motivom Negovskega jezera, njegove hiše in pogledom v hišo, kar je razvidno na objavljeni razglednici, ta je bila med obiskovalci zelo iskana. Tedaj je upravnik pošte v Spodnjih Ivanjcihdejal, da je bilo iz njegovega urada zaradi Ivanove razglednice v svet poslanih več pošiljk kot iz mestne pošte v Gornji Radgoni. Omeniti kaže, da je slika jezera starejšega datuma, kajti v času Ivanovega bivanja bazenov ni bilo več.Žal se vse bolj uresničujejo napovedi oziroma celo prerokbe dobrotnika Iveka, kaj se bo »ob požrešnosti posameznikov dogajalo malemu slovenskemu človeku«. Ko pogledamo nazaj, se zdi, da je jasnovidni Ivan očitno imel sposobnost vpogleda v prihodnost, saj je napovedal točno to, kar se nam dogaja danes.»Verjemite mi, dragi Slovenci, ta slovenski narod bo suženj, suženj Evropi, in temu slovenskemu narodu se bo hudo godilo! Vi boste preživeli, ampak kaj bo z vašimi otroki, dragi Slovenci? Vi se boste v grobu obračali, ker bo otrokom šlo slabo. Kar se Janez nauči, to Janez dela. Vidite, nobenih zakonov ni, če boste vi kaj ukradli, vas bodo takoj zaprli in še službo boste izgubili. Oni pa cele tovarne kradejo. Cele tovarne in nobeden nič ne odgovarja!« Besede, ki odmevajo še danes … Žal!