Ivanu Krambergerju je Lojze narisal jezero (FOTO)

Minuli konec tedna je v gasilskem domu PGD Orehovci, ob regionalni cesti Gornja Radgona–Ptuj, potekala slovesnost z dobrodelno noto. Likovni umetnik Lojze Dežman z Ambroža pod Krvavcem, pri Cerkljah na Gorenjskem, je gasilcem izročil 14 svojih slik, prevzel jih je podpredsednik društva Marjan Ščančar.

Razstavo mu je pomagala pripraviti življenjska sopotnica Mira.

Zdaj naj bi jih prodali ter izkupiček razdelili med PGD Orehovci in krajevni odbor Rdečega križa Negova-Spodnji Ivanjci. Darovalec je napisal imena vseh 14 umetnin in zraven pripisal priporočeno ceno. Ko bodo prodane, bodo omenjenima organizacijama namenili po 3150 evrov.

Dežman nam je pojasnil, zakaj se je odločil za dobrodelno akcijo daleč od svojega domovanja: »Leta 1987 sem se udeležil slikarske kolonije, ki sta jo organizirala tedanji radgonski Elrad in Montaža Lončarič iz Negove, ki jo je vodil znani podjetnik Slavko Lončarič. Z njim sem se spoprijateljil in se pri njem večkrat oglasil, ko sem ustvarjal slike v okolici Slovenskih goric.

Večkrat sem bil s partnerico Miro tudi na trgatvi v njegovem vinogradu. Prav zato je v meni dozorela misel, da bi del svojih umetnin podaril tem krajem. S Slavkom sva se odločila, da bi prodajo slik prepustili PGD Orehovca, saj vsako prvo nedeljo v mesecu prirejajo bolšji sejem. V zbirki so slike tudi s tega območja, na primer stare hiše v naselju Ptujska Cesta, ki je ni več, kužno znamenje v Črešnjevcih, pa Negove in negovskega gradu. Upam, da bo zanje dovolj zanimanja.«

Štirikrat po sendviče

83-letni soboslikarski mojster se s slikarstvom ukvarja že 65 let. V tem času je sodeloval na 25 skupinskih in 26 samostojnih slikarskih razstavah doma in v tujini. Stalno razstavo ima v Galeriji Dežman na Mlaki pri Kranju. Zaradi velike ljubezni do slikarstva in želje po ustvarjanju je leta 1989 opustil dotedanjo poklicno dejavnost ter se v veliki meri posvetil slikarstvu. Večina njegovih del je v prvih desetletjih zajemala predvsem elemente izginjajočih tipičnih značilnosti gorenjske krajine in njene kmečke arhitekture, pri čemer je svojo pozornost usmeril tudi v predstavitev starih kmečkih običajev in življenja domačinov, povezanih s kmetovanjem. V zadnjih desetletjih je to motiviko razširil tudi na njemu ljubo Pomurje, Notranjsko, Dolenjsko in Primorje.

Tokratni slikarjev gostitelj Slavko Lončarič nam je povedal, da si želi, da »bi podarjene slike umetnika Lojzeta Dežmana prodali in s tem poudarili trud umetnika, ki je svoja dela, v katera je vložil veliko energije in časa, podaril tudi organizacijam na našem območju«. Sicer pa nam je Dežman zaupal še zanimivost iz preteklosti. Ko je slikal motiv Negovskega jezera, je sliko hotel podariti že pokojnemu dobrotniku Ivanu Krambergerju. Ta je tedaj s prstom potegnil po platnu: »Je barva suha?«

65 let je že predan slikarstvu.

Na sveži barvi je res ostala sled njegovega prsta. Dežman je sliko doma popravil, a je Krambergerju ni nikoli izročil, ker je ta umrl v atentatu. Mira pa je dodala, da je Ivan, kadar je imel nastope v Kranju, štirikrat prišel v trgovino, kjer je delala, po sendviče in vedno poskrbel za zabavo.