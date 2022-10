Ivanka in Feliks praznovala skupaj

Na povabilo predsednika Krajevne organizacije RK Črešnjevci-Zbigovci Janka Auguština, ki je šel skupaj s sekretarko Območnega združenja RK Gornja Radgona Katjo Makovec in prostovoljko Slavico Kokol čestitat slavljencema Ivanki in Feliksu Petku za njunih 85 let življenja, smo se udeležili tega prijetnega dogodka. Po čestitkah in izročitvi priložnostnih daril smo bili povabljeni za obloženo mizo, za kar je poskrbela njuna hčerka Tatjana Petek.

Feliks in Ivanka Petek.

Ivanka se je rodila 21. avgusta 1937 v Črešnjevcih. Po osnovni šoli, ki jo je obiskovala v Gornji Radgoni, je hodila v nižjo kmetijsko šolo v Orehovcih ter se zaposlila v tedanjem Kmetijskem kombinatu Gornja Radgona. Večji del delovne dobe si je nabrala v OŠ Gornja Radgona, kjer je bila zaposlena kot čistilka. Izhaja iz družine šestih otrok. S Feliksom sta se poročila leta 1960, v zakonu pa sta se jim rodila sin Drago in hčerka Tatjana. Danes ju razveseljujejo vnuki Tadej, Vita in Aljaž ter pravnukinja Nuša. Feliks se je rodil 5. maja 1937 v Ihovi. Med petimi otroki, od katerih živijo le še trije, je bil najstarejši. Po osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Gornji Radgoni, se je šel učit na Gradbeno podjetje Gornja Radgona za mizarja, a je po dveh letih uka pustil šolanje in se zaposlil v Vinogradništvu Gornja Radgona, kjer je delal v sadjarstvu. Po dveletnem služenju vojske se je zaposlil v tedanji Ljudski milici ter opravljal službo miličnika pri Gradu na Goričkem.

Tudi v pokoju nadaljeval z delom

V času službovanja se je izšolal za pravnika. Leta 1965 je bil premeščen v kriminalistično službo UJV Murska Sobota, kjer je bil vodja oddelka za gospodarski kriminal ter nekaj časa tudi vršilec dolžnosti šefa celotne kriminalistične službe za Pomurje. Ob delu je nadaljeval šolanje na pravni fakulteti v Ljubljani in se konec leta 1975 zaposlil na občini Gornja Radgona kot pravni referent. Pozneje je na občini opravljal funkcijo člana izvršnega sveta kot načelnik oddelka za urbanizem, komunalo, in gradbene zadeve. Nekaj časa je delal tudi kot sekretar skupščine občine. Bil je tudi poklicni tajnik samoupravne stanovanjske skupnosti. Pred upokojitvijo leta 1990 je bil poklicni predsednik občinske konference SZDL Gornja Radgona, ob tem pa opravljal zadolžitve kot predsednik statutarno pravne komisije. Tudi v pokoju je nadaljeval svoje družbeno delo, v KS Črešnjevci-Zbigovci je bil več kot 20 let predsednik.

Dejaven je bil tudi v PGD, Društvu rejcev drobnice za Pomurje, v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Murska Sobota in še kje. Ob koncu našega pogovora sta zakonca namenila posebno zahvalo hčerki Tatjani, ki sicer živi v Križevcih na Goričkem, a večkrat na teden prihaja v njuno hišo ter jima pomaga. Posebne skrbi je potrebna mama Ivanka, ki je na vozičku. Zadovoljna sta, da si je vnuk Tadej na družinski domačiji ustvaril svoj dom in jima prav tako pomaga.