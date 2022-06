Ivana in Jože 60 let brez prepira

Pred dnevi sta si v prostorih Občine Tabor in pozneje še v župnijski cerkvi sv. Jurija ponovno zvestobo s poročnima prstanoma in poljubom izrekla 78-letna Ivana in 85-letni Jože Rančigaj ter s tem zaokrožila 60 let skupnega zakonskega življenja.

Skupinska družinska s slavljencema FOTOGRAFIJI: Darko Naraglav

Slavnostni obred diamantne poroke je v sejni sobi občine opravil župan Marko Semprimožnik, cerkvenega pa duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat. Poročni priči sta bila vnuka Gašper Juhart in Jernej Rančigaj, z njima pa so diamantno poroko proslavljali še njuni najbližji, s sinom Romanom in hčerko Sonjo ter drugimi člani družine, z vnukom Romanom in pravnukinjo Niko ter preostalimi svati.

Zakonca Rančigaj sta svoje življenje začela v vasi Kapla. V Tabor sta hodila v šolo, se tam poročila in si tudi zgradila novo hišo, kjer sta kmetovala in živita še zdaj. Na nekdanji domačiji v Kapli živi sin Roman, hčerka Sonja pa je svojo ljubezen našla v Mariji Reki v sosednji občini Prebold, tako da sta oba blizu staršev in pomagata, če je treba. Sicer pa sta zakonca še zelo vitalna in po malem še kmetujeta, čeprav je za obema tudi obdobje težkih zdravstvenih težav, ki sta jih uspešno premagala. Njuno življenje je bilo vseskozi zanimivo in pestro in tako je še zdaj, ko sta oba že v letih, a zelo mladostnega videza.

Prepirata se ne

Ivana, ki je bila nekaj let v službi, sicer pa gospodinja in kmetica, je bila dolga leta nadvse aktivna v Društvu kmečkih žena in deklet, kar 12 let je bila tudi njihova predsednica. Oba z možem sta gasilca, Ivana pa je tudi aktivna članica veteranske gasilske desetine PGD Kapla-Pondor in z njimi nadvse uspešno tekmuje že vrsto let, kar dokazujejo številni pokali v njihovi gasilski dvorani.

Oba z možem sta gasilca, Ivana pa je tudi aktivna članica veteranske tekmovalne desetine.

Jože je bil v službi v KIV Vransko, nato pa v nekdanji Strojni Žalec, od koder je tudi odšel v pokoj. Poleg službe in kmetovanja je bil zlasti v zimskih mesecih velik del svojega življenja tudi domači vaški mesar in tako imel v sezoni kolin veliko dela. V toplejših mesecih je tudi zidaril in izdeloval strehe. Z ženo sta sama pozidala tudi svojo hišo. Kot je dejala hčerka Sonja, je bil oče kot multipraktik, vsega se je lotil in načrtovano tudi uspešno izpeljal.

Na jesen življenja živita lepo in v slogi, tako kot vedno, saj, kot pravi Jože, se še skregati ne znata, v šali pa doda, da je to zato, ker ima žena vedno prav. Očitno pa je to tudi dober recept za mladostni videz, saj jima ne bi prisodili, da sta poročena že 60 let.