Ivana Galeta vrgli iz službe: Sem brezposeln

Trenutno najbolj znani žvižgač v Slovenijije ostal brez službe na zavodu za blagovne rezerve. To novico je sporočil na facebooku, njegovo delovno razmerje pa naj bi se po poročanju Dela končalo jutri.Konec septembra smo pisali, da uslužbencu Galetu grozi izredna odpoved zaposlitve. Med drugim mu je direktor zavoda za blagovne rezervemenda očital sklepanje škodljivih pogodb pri nabavah zaščitne medicinske opreme in neustrezno komunikacijo z mediji. Gale je očitke zanikal in napovedal, da bo v primeru izredne odpovedi to izpodbijal na sodišču, prepričan pa je tudi, da bo pri tem uspešen.Izredna odpoved pomeni, da oseba ni upravičena do nobenega odpovednega roka, odpravnine in nadomestila za brezposelnost.Gale je aprila na TVS spregovoril o domnevno spornih poslih zavoda pri nabavi zaščitne opreme. V začetku avgusta pa je ovadil Rumpfa in gospodarskega ministra, ki mu je očital negospodarno rabo javnih sredstev ob večmilijonskem poslu za dobavo zaščitnih mask s podjetjem Hmezad TMT. Za ministra je Gale konec avgusta vložil novo kazensko ovadbo zaradi posla s podjetjem Acron, pri katerem naj bi bila država po pisanju portala Necenzurirano oškodovana za najmanj 1,2 milijona evrov.