Ivan Kramberger zaposlil poštarje

Obiskovalci Doma starejših občanov (DSO) Gornja Radgona, zlasti stanovalci in zaposleni, so v teh jesenskih dneh navdušeni nad razstavo izdelkov iz lesa, ki jo je v avli postavil eden najbolj znanih in najstarejših Radgončanov, 93-letni Franc Just. Razstavljeni so poštni nabiralnik, plug, sod, pručka, preša (stiskalnica), stojalo za prtičke, tolige, studenec, brana, bint, leseno stojalo, voz, kočija, klepač, gare, stol za česanje snopov, rezni stol za slamne šopice, ptičja krmilnica in še in še, skoraj vse, kar je izdelal v minulih letih.

Razstavil je svoje izdelke.

»Vsak trenutek, ko sem bil prost, sem delal, saj me je to privlačilo in sproščalo,« pravi Just, ki si že ogleduje tudi različne delavnice, ki jih po besedah delovnega terapevta Matjaža Zupanca za stanovalce izvajajo v domu, in se bo po želji lahko spet aktiviral.

Franc Just se je v DSO preselil pred kratkim s Šlebingerjevega brega v Gornji Radgoni, potem ko je v začetku letošnjega maja ostal brez življenjske sopotnice Terezije, s katero je bil poročen kar 64 let. Vesel je, ko ga obiščejo prijatelji in znanci, predvsem pa trije otroci, Franci, Marija in Alenka, ter seveda njihovi družinski člani. V domu ima veliko prijateljev, ki jih je poznal že od prej, saj je tudi najstarejši član PGD Gornja Radgona, ki prihodnje leto praznuje častitljivih 140 let. Just je bil kar 39 let, torej ves delovni staž, zaposlen na pošti. Delal je po celotnem Pomurju, zadnjih 12 let pred upokojitvijo pa na Pošti 9245 Spodnji Ivanjci, ki so jo pred časom ukinili.

Je najstarejši član PGD Gornja Radgona.

O Francu Justu in njegovem pestrem življenju bi lahko napisali zajetno knjigo – mimogrede, njegov sin Franci je pisatelj in publicist. In če bi jo res, bi v njej omenili, da je, podobno kot večina v tem delu Slovenije živečih ljudi, dobro poznal negovskega dobrotnika, predsedniškega kandidata Ivana Krambergerja, ki je bil ubit 7. junija 1992 v Jurovskem Dolu. Poznal je tudi Ivekovo razglednico z motivom Negovskega jezera, njegove hiše od zunaj in pogledom v hišo.

Tedaj, tik po osamosvojitvi, je bil Just upravnik pošte v Spodnjih Ivanjcih, obisk Negovskega jezera pa je bil po Krambergerjevi zaslugi izjemen. Franc se še zdaj spominja, da je bilo v tistem času iz njegove pošte v Spodnjih Ivanjcih zaradi Ivanove razglednice v svet poslanih več pošiljk kot iz mestne pošte v Gornji Radgoni.