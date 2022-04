Ivan ima posebne krožnike za veliko noč (FOTO)

Pred velikonočnimi prazniki je Ivan Požar iz Slogonskega pri Kapelah veliko ur preživel v svoji delavnici v kleti hiše. Razlog: iz lesa je izdeloval posebne krožnike, na katerih lahko lično postrežemo hrano za veliko noč. V njih so namreč posebne luknje za pirhe pa nekoliko dvignjen prostor, kamor damo nariban hren, okrog seveda naložimo šunko.

V delavnici mu rada delata družbo vnuka Melany in Enej.

»Že kakšnih deset let izdelujem takšne krožnike, idejo zanje pa sem dobil sam. Najprej sem izdeloval posebne majhne krožnike s šestimi luknjami za štamprle, torej majhne kozarce za žganje, iz tega pa se mi je porodila ideja še za velikonočne krožnike. Letos sem jih izdelal kakšnih 25, vse za prijatelje in sorodnike. Najraje uporabim javorjev les, lahko pa tudi češnjo in bukev,« pravi ljubiteljski mojster, ki ga zadnje mesece v delavnici zaposlujejo tudi prašički. Gre za deske za rezanje v obliki pujsa, na katere z veseljem vgravira kakšno misel, posvetilo ali verz.

Učil se je od dedka

Teh rokodelskih veščin se je že v otroštvu naučil od svojega dedka, ki je v zimskih večerih rad pletel košare, Ivan pa je včasih vzel žico, jo vtaknil v razbeljen štedilnik in na babičino jezo v mizo delal figure. Že kot mladenič je izdeloval brezove metle, grablje, pletel koše in košare pa seveda delal žlice in kuhalnice.

Koliko ur, krožnikov, solnic, vinogradniških pip, tabel, svečnikov, spominkov za različne prireditve in krožnikov za narezke je že izrezljal! Njegovi izdelki so razveselili ničkoliko ljudi tako v Sloveniji kot zunaj njenih meja! Z verzi je presenetil tudi nas na uredništvu Slovenskih novic in poskrbel za največjo čestitko ob naši 30-letnici.

25 jih je letos podaril sorodnikom in prijateljem.

Sicer pa Ivan svoje znanje in spretnosti rad deli z vsemi, ki jih ta obrt zanima, tako na sejmih kot v bližnji osnovni šoli v Kapelah, kjer šolarji z zanimanjem opazujejo mojstra pri delu, v delavnici pa se mu rada pridružita tudi vnuka Enej in Melany.