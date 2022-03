Ivan Gale s svojo stranko, podpredsednica tale znana Slovenka (VIDEO)

Stranka Naša prihodnost je danes na kongresu za novega predsednika imenovala nekdanjega uslužbenca zavoda za blagovne rezerve in žvižgača Ivana Galeta, podpredsednica pa je postala nekdanja evropska komisarka Violeta Bulc. Stranka, ki bo v prihodnjih dneh predstavila kandidatno listo, bo svoj program predstavila na aprilskem kongresu.

Kot so sporočili iz stranke, ki je kongres danes izvedla v elektronski obliki, je Gale v zadnjih mesecih opravil številna srečanja z različnimi gibanji in strankami, saj se je želel skupaj s svojo ekipo podpornikov pridružiti eni od strank z namenom, da skupaj nastopijo na prihajajočih volitvah. Prednost je dal novim in nastajajočim strankam, saj je prepričan, da je za vzpostavitev drugačne, vključujoče in v prihodnost usmerjene politike potreben prihod novih, neobremenjenih imen in svežih idej v DZ.

Danes je Gale poudaril, da je »na koncu pretehtala odločitev, da je za uveljavitev naših vrednot samostojna pot najboljša«.

K snovanju svojega programa je stranka povabila strokovnjake z različnih področij, so navedli. Pripravljen je osnutek predloga programa, ki pa se bo do aprilskega kongresa še dopolnjeval. Stranka se bo sicer, kot pravijo, zavzemala za boj proti korupciji, neodvisnost medijev, reorganizacijo zdravstva, strokovno kadrovanje namesto političnega, socialno in pravno državo ter samooskrbo na vseh področjih.