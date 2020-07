Italijanska lovca nad Slovenijo prestregla dve letali

Ukaz pride iz Španije

Prejšnji teden, natančneje 6. julija, so dva italijanska lovca tipa Air Force F-2000 Typhoon poslali v zrak, da sta prestregla neznani letali v slovenskem zračnem prostoru. Zombija, kot v žargonu pilotov lovcev rečejo neznanim letalom, sta bili dve slovenski letali tipa PC-9M Swift, v Sloveniji znana kot hudournika, ki sta imela vlogo vsiljivca med vajo sledenja Natovim pravilom za misijo nadziranja zračnega prostora, poroča spletni portal The Aviationist.Odkar se je Slovenija leta 2004 pridružila Natu, namreč italijanski lovci zagotavljajo nadziranje slovenskega zračnega prostora v primeru, če bi vanj zašlo kakšno zračno plovilo, ki se ne identificira (npr. zaradi izgube radijske komunikacije z nadzorom zračnega prometa). Od leta 2014 pri tem sodelujejo tudi madžarska letala.V takem primeru iz Natovega centra skupnih zračnih operacij (CAOC) v Torrejonu v Španiji pride ukaz, da morata dva lovca v zrak, da bi prestregla, identificirala in pospremila takšno zračno plovilo v našem zračnem prostoru. Da ne bi bili preveč 'zarjaveli', pa takšno proceduro vsake toliko časa testirajo.Slovenska hudournika imata bazo v Cerkljah ob Krki in sta del 152. letalske eskadrilje, uporabljata pa se predvsem za zaščito konvojev, oborožene izvidnice in prestrezanje počasi letečih predmetov. V zraku mora biti eden od pilatusov v 15 minutah po prejemu ukaza.