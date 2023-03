Italijani kupili naš najdragocenejši les (FOTO)

Največje lesno sejmišče najvrednejšega lesa v Sloveniji in tudi v Evropi je pri Starem trgu v Slovenj Gradcu na stežaj odprlo vrata kupcem in drugim obiskovalcem, ki so bili po ogledih in licitaciji v minulem mesecu priča zanimivemu rezultatu večmesečnega projekta.

Rekorderka med smrekami je lepotica iz Golavabuke.

Prišlo več kot 1000 lastnikov

Organizatorji dogodka, Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije ter tehnični soorganizator družba Tiama in posredno MO Slovenj Gradec, so s tem skoraj sklenili že 17. licitacijo najvrednejših lesnih sortimentov pri nas in, kot je znano, tudi v evropskem prostoru.

Največjo lesno učilnico so obiskali tudi študentje biotehniške fakultete iz Ljubljane.

Les je dostavilo več kot 1000 lastnikov, po večini iz Slovenije, a tudi iz Avstrije, Hrvaške in Madžarske, skupaj kar 9566 hlodov in koreninja lesa. Lesno maso, ki so jo razstavili na devetih hektarjih zemljišča, je po kataloškem sistemu licitiralo 53 kupcev, le eden manj kot lani, posebni specialni nabavniki iz Slovenije ter od drugod pa izvajajo odkup za evropsko tržišče in nekatere daljne vzhodne dežele, kot sta Kitajska in Japonska, in celo za Ameriko; les pred tem primerno pripravijo s sušenjem in formatiranjem v zahtevane oblike.

Zmaga je šla gorskemu javorju.

Večino najdražje hlodovine so pokupili Italijani, ki se lahko hvalijo s tržišči na več celinah. Ob njih pa tudi Avstrijci, ki skrbno varujejo svoje gozdove, najkakovostnejši les v Sloveniji je vendarle konkurenčen za prvo predelavo in finalizacijo v lesne izdelke.

Avstrijci skrbno varujejo svojo lesno banko in se raje okoriščajo s slovenskim lesom.

Krono nosi gorski javor

Vrednost licitiranega in večinoma prodanega lesa je okrog 4,5 milijona, letos pa je neprodanega za zdaj manj kot 10 odstotkov. Prvi mož borze lesa Jože Jeromel je pojasnil, da bo tudi ta lesna masa v nadaljevanju z dodatnimi ponudbami zagotovo našla kupce. Najdražji gorski javor je leto prej dosegel ceno 23.800 evrov za kubik, letos okrog 15.000. Posebno dragoceni so javorji rebraši, najlepše hlode so prodali takoj.

Nad organizacijo je bil navdušen tudi izr. prof. dr. Maks Merela.

Ob licitaciji so ponudili rekordno količino lesa, kar 9566 hlodov v skupni lesni masi 9720 kubičnih metrov. Najvišjo ceno je dosegel hlod gorskega javorja, okrog 23.500 evrov, kar pa je precej manj od lanskih zneskov za to najbolj cenjeno tehnično vrsto lesa (še posebno iskan je gorski javor rebraš, Acer pseudoplatanus). Kupec najdražjega hloda prihaja iz Italije.

Novosti na področju lesne industrije so predstavili tudi dijaki Srednje lesarske šole Maribor.

Najvišje cene do zdaj so na licitaciji dosegli hlodi smreke, hrasta in macesna. Kot pravi Jeromel, je bilo letos v ponudbi največ hrasta, ki se je tudi najbolje prodajal, rekordno smreko pa je prodal Tilen Lužnik iz Golavabuke v občini Slovenj Gradec, po ceni 1530 evrov za kubični meter; za 8,5 metra dolgo deblo oziroma 6 kubičnih metrov je kupec odštel kar 9200 evrov, smreka pa je dosegla najvišji znesek doslej tako po kubičnem metru kot po hlodu.

Na prodaj je vse!

9566 hlodov je vabilo domače in tuje kupce.

Kar 9 hektarjev zemljišča so prekrili s prvovrstnimi hlodi.

Mlade generacije odprtih ust

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je povedal, da je dogodek velikega pomena za vso Slovenijo, saj je to največja učilnica za gozdarstvo in lesno industrijo za prihodnje generacije strokovnjakov. Na sejmišču smo srečali več skupin dijakov iz slovenskih šolskih centrov iz Maribora, Slovenj Gradca in od drugod. Študente lesarstva z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je vodil vidno navdušen izredni profesor dr. Maks Merela.

Prvi mož največje borze lesa v Evropi je Jože Jeromel.

Ob odprtju sklepnega dela tega velikega festivala so kot običajno za kupce pripravili kar 435 strani dolg, a zelo pregleden katalog, kjer je domala vsak registriran hlod opremljen s šifro, imenom lesne vrste, kubaturo, izklicno ceno in vrednostjo. Prireditelji pa so še opozorili, da je nujno pridobiti prostor, ki bi imel utrjene dovozne poti za uporabo v različnih vremenskih razmerah. Tokrat jim je sejmišče omogočil Sklad državnih kmetijskih zemljišč, prireditelji pa si želijo trajnejše rešitve.

Vse pa ni za v peč ...