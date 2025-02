Istrski zakladi gredo v svet

Kot že vrsto let so tudi letos v Kopru razglasili županovo vino in oljčno olje 2025, slovesni dogodek je bil na zadnji januarski dan v Pokrajinskem muzeju. Županovo olje 2025 je postalo oljčno olje Morgan – blend oljkarke Jenny Morgan, županovi vini 2025 pa malvazija Ventus 2023 iz vinske kleti Vina Markežič in refošk 2022 iz vinske kleti Vinales.

Ob razglasitvi je župan Aleš Bržan, ki tako vino kot oljčno olje uporablja za protokolarna darila, z veliko ponosa dejal: »Županovo vino in oljčno olje sta v minulem letu potovala v številne kraje po svetu, med drugim v Južno Korejo, na Kitajsko, prek Balkana v evropska mesta, danes sem ju podaril veleposlaniku Avstrije. Zagotavljam vam, da se bom tudi letos potrudil, da bodo zmagovalci istrske gastronomske zaklade predstavljali v svetu. Ponosen sem na to, da kot protokolarna darila lahko izročam prav vaše izdelke in pridelke.«

Župan je ponosen tudi na letošnja protokolarna darila.

20 vinogradnikov je sodelovalo na natečaju.

Priznanja in medalje

Na letošnjem natečaju za županovo vino je sodelovalo 20 vinogradnikov s 34 vzorci, in sicer s 17 vzorci malvazije in 17 vzorci refoška, od letnika 2024 do letnika 2020. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali predsednica Tamara Rusjan, Ingrid Mahnič, Liliana Savioli, dr. Ivan Žežlina in Iztok Gruntar, je ob omenjenih zmagovalnih vinih medalje podelila še 31 žlahtnim kapljicam, za katere je predsednica komisije dejala, da so zelo kompleksna, plemenita, polna in sortno značilna vina.

Na natečaju za izbor županovega oljčnega olja je sodelovalo 28 ponudnikov z 38 vzorci. Čeprav so lani oljke dobro obrodile, so dale malo olja, a je to očitno vrhunsko. Posebna komisija v sestavi dr. Milena Bučar Miklavčič, Ernest Kante, Goran Gregorič, Barbara Bajda, Mirjana Knez, Aleksandra Ožbolt, Blaž Kante in Tomaž Koren pa je prejetim vzorcem podelila 15 platinastih, 20 zlatih priznanj in tri srebrna. Županovo oljčno olje za leto 2025 je, kot rečeno, postalo oljčno olje Morgan – blend, ki ga je pridelala Jenny Morgan, naziv prvega spremljevalca je dobilo oljčno olje Cuvée oljarne Lisjak, drugega pa Istrska belica iz oljarne Babič.