Istra v spopad s tigrastim komarjem, tu lahko sredstvo za zatiranje dobite brezplačno

V 13 državah članicah Evropske unije, med drugim v Italiji, Španiji, Grčiji, pa tudi v Sloveniji, se je že udomačila invazivna vrsta tigrastih komarjev. Ti so nadležni in lahko prenašajo različne virusne tropske bolezni, ki že več let niso omejene le na prostor zunaj Evrope, to so na primer čikungunja, denga in zika.

Stoječa voda

Ker se tigrasti komarji običajno pojavljajo v deževnem obdobju oziroma od maja do oktobra, ustrezni preventivni ukrepi niso odveč. Marsikje po Sloveniji se tudi letos zato že resno lotevajo preventivnih akcij, skupaj s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci so jih napovedale tudi istrske občine. Opozarjajo, da bo uspeh zagotovljen le, če bo odziv skupen.

Občine bodo poskrbele za zmanjševanje možnosti razmnoževanja komarjev na javnih površinah in približno enkrat na mesec v jaške, peskolove, na okrasne parkovne vodne elemente in podobno nanesle sredstvo aquatain. Ta na vodni gladini naredi film, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink ter odlaganje jajčec. Ne obremenjuje okolja in ni škodljiv za ljudi, živali, rastline.

Komarji ne marajo vonja melise, mete, limonske trave, pa tudi vonja rožmarina in sivke.

Istrske občine pozivajo k sodelovanju in spodbujajo prebivalce, da sredstvo uporabijo na stoječi vodi na svojem zemljišču. Tigrasti komar namreč za razvoj potrebuje stoječo vodo, zadostuje pa mu že najmanjša količina. Na primer tudi toliko, kot je vode v zamašku plastenke. Aquatain lahko občani v Istri brezplačno dobijo v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu, v Turističnoinformacijskem centru Ankaran ali vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču. Priporočljivo ga je vsake toliko časa dodati in pri tem upoštevati, da razvojni krog od jajčeca do odraslega komarja spomladi traja od 15 do 20 dni, poleti pa le od 6 do 8 dni.

Že kapljica

Tigrasti komar je slab letalec in preleti le nekaj sto metrov. Zato je nadvse pomembno preprečevanje nastanka gojišč. Veliko lahko naredimo že, če ne puščamo nepokritih zalivalk za rože, veder, drugih posod, plastenk in podobnega, saj je stoječa voda zanje idealno gojišče. Tudi voda, ki se nabira na ponjavah, napihljivih vodnih igračah, v žlebovih, sodih in rezervoarjih, je primerna za njihov razvoj.

Ob menjavi vode je posode priporočljivo pomiti, saj samice odlagajo jajčeca na stene in lahko ostanejo tam pritrjena. Redno je treba čistiti vodnjake in ribnike. Vsekakor je zelo priporočljiva uporaba tega sredstva, zadostuje že kapljica. Ker je snov neškodljiva, lahko z vodo, v katero je primešana, brez bojazni zalivamo tudi zelenjavo.

6 do 8 dni traja njegov razvoj poleti.

Priporočljivo je, da se ljudje, ki so dovzetnejši za okužbo, kot so majhni otroci, starejši, nosečnice in osebe z oslabljenim imunskim sistemom, izogibajo potovanju na območja, kjer je virus prisoten. Komarji ne marajo vonja melise, mete, limonske trave, pa tudi vonja rožmarina in sivke, zato je priporočljivo doma gojiti te rastline.

Zmanjšanje tveganja za pike po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje lahko zmanjšamo tudi tako, da nosimo svetla oblačila, ki pokrivajo čim večji del telesa, se izogibamo zadrževanju na prostem, ko je aktivnost komarjev največja, zjutraj in pozno popoldne, uporabljamo sredstva za zaščito pred komarji in pri tem dosledno upoštevamo navodila proizvajalca za učinkovito in varno rabo, preprečujemo vstop komarjev v notranje prostore z uporabo mrež, skrbimo za okolico in odstranjujemo stoječo vodo.

Tigrasti komarji se običajno pojavljajo v deževnem obdobju oziroma od maja do oktobra. FOTO: Abelbrata/Getty Images