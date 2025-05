Istra v kozarcu: praznik refoška s panoramskimi razgledi in vinskim avtobusom

V Marezige se ta konec tedna vrača priljubljeni vinski dogodek, 52. Praznik refoška in slovenske Istre. Prireditev v ospredje postavlja kralja istrskih rdečih sort, refošk, letos obeta pestro dogajanje, od strokovnega dela do bogate enogastronomske ponudbe, vinskih doživetij in glasbenega ter drugega programa. Vrhunec dogajanja bo v soboto ob 19. uri, ko bo razglasitev letošnjega kralja refoška.

Bogat tridnevni program, ki ga organizira Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v sodelovanju s Turističnim društvom Marezige in številnimi drugimi partnerji ter ob podpori Mestne občine Koper, bo na razgledni ploščadi ob vinski fontani v Marezigah, del bo tudi v Kanavi in tamkajšnjem zadružnem domu. Obiskovalci se bodo v soboto in nedeljo do razgledne ploščadi v Marezigah lahko brezplačno pripeljali s posebnim vinskim avtobusom, ki bo vozil s koprske postaje pri Zelenem parku.

Sobotni program se bo opoldne začel v Kanavi, kjer bo do polnoči mogoče okušati najbolje ocenjena vina in istrsko kulinariko. Med 15. in 22. uro bo na ploščadi in travniku zaživel Gourmet festival, na katerem bodo sodelujoči vinarji predstavili svoja vina, na voljo bo kulinarična ponudba ter vrsta drugih dogodkov. Tudi v nedeljo v Marezige vabi vrsta aktivnosti in vinskih doživetij.