Iskra leta helikopterju prižgala zeleno luč: to je bila izjava leta (FOTO)

V Sloveniji se dnevno vrstijo nesreče, ko žrtvam na pomoč priskočijo tudi reševalci, ki na pomoč poletijo z brniškega letališča. A helikopterja, ki bi bil namenjen izključno nujni medicinski pomoči, v Sloveniji še vedno nimamo, čeprav ga še kako potrebujemo. To meni tudi dolgoletni reševalec in vodja izobraževanja na reševalni postaji UKC Ljubljana Robert Sabol, le eden v množici tistih, ki že leta glasno pozivajo pristojne v naši državi, naj končno zagotovijo namenski reševalni helikopter.

V enem od pogovorov z radijci Štajerskega vala, najstarejše lokalne radijske postaje s sedežem v Šentjurju, je Sabol takole razložil, čemu je tak helikopter nujno potreben: »Helikopter je helikopter, bi rekel marsikdo. A pomanjkljivost našega helikopterja je ta, da je še včeraj vozil vojake in vojaške pse na vajo, še dan prej pivo in krompir na Kredarico, danes pa ta isti helikopter rešuje življenja. Saj bi za prevoz bolnikov načeloma tudi lahko uporabili kar kombi za prevoz paprike in krompirja, če bi vanj fiksirali nosila na tla. Ampak mislim, da se vsi strinjate, da to vseeno še ne bi bilo reševalno vozilo.«

Ta njegova iskriva misel je postala najprej iskra tedna in nato meseca, na koncu pa so poslušalci Štajerskega vala in obiskovalci njihove spletne strani med 12 iskrami meseca, ki so se znašle v finalnem izboru, z glasovanjem odločili, da ta izjava reševalca postane tudi iskra leta 2022. Posebno priznanje so Robertu Sabolu podelili na slovesnosti v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju. Podelitev sta z glasbo še polepšali pevka Ditka in skupina Šansonet, za zvrhano mero smeha pa je poskrbela Lucija Čirović.

»Vse letošnje izjave govorijo o povsem običajnih temah, ki se dotikajo večine nas … O medsebojni pomoči in solidarnosti, o zdravju in zdravem slogu življenja, o skrbi za druge, o vojaškem poklicu, o detabuizaciji nekaterih tem, kot je žalovanje, ali pa opozarjajo na neke akutne probleme v družbi in na to, da je v našem svetu marsikaj narobe,« je strnila rdečo nit lanskih izjav, ki so jih za mesečne iskre izbrali poslušalci, programska direktorica Štajerskega vala Greta Kokot Rajković, ki je priznanja vsem tudi podelila.

Poleg Sabola so se v finalu znašli še Konjičan Ivan Mehle, voznik prostovoljec v projektu Prostofer, ki je razkril, o čem največkrat teče debata s tistimi, ki jih prevaža, Hana Hafner, dekle z možganskim tumorjem, ki je svetovala, kako lahko pomagamo vsem, ki se borijo s hudimi boleznimi, Šentjurčan Klemen Zdolšek, profesor športne vzgoje na I. Osnovni šoli Rogaška Slatina, ki poudarja, da je lahko gibanje tudi odličen team building, Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, ki je spregovoril o čebelarjih in čebelarstvu, Janez Čepin, kmetovalec iz Lesičnega, ki je po uničujoči toči ljudem priskočil na pomoč s tem, da jim je podaril sadike paradižnika in paprike, Vojničanka Ava Boštjančič, zlata maturantka Gimnazije Celje Center, ki je razkrila svoje izobraževalne načrte, župnik iz Šmarja pri Jelšah Damjan Ratajc, ki je spregovoril o pomenu sodelovanja pri zahtevni prenovi šmarske cerkve, Barbara Pokorny, direktorica Festivala Velenje, ki je spregovorila o zadnjem Pikinem festivalu na temo Narobe svet, Alenka Križnik, vodja detabuizacije v Slovenskem društvu Hospic, ki je razkrila, kako pristopiti k osebi, ki žaluje, Gregor Fištravec, pripadnik Slovenske vojske, ki je povedal, kaj ga je naučila vojska, ter Igor Plohl, pisatelj in bolnišnični učitelj, paraplegik, ki ga je na voziček priklenil padec z lestve in ki je spregovoril o ovirah, s katerimi se še vedno soočajo invalidi.

Robert Sabol je bil presenečen, da je bila med dvanajstimi izjemnimi za iskro leta izbrana ravno njegova izjava. A je priznal, da si je zmage tudi malček želel. »To pa zato, ker bi bil helikopter, ki bi bil namenjen izključno reševanju, pomembna in nujna pridobitev za vse Slovence in Slovenke. Zato hvala vsem, ki ste oddali svoj glas zanjo. S tem ste izkazali, da se borimo za pravo stvar, torej namenski helikopter, ki bi služil vsem, ki bi potrebovali nujno pomoč,« je po zmagi dejal Sabol, ki iskreno upa, da bo iskra prišla tudi na ušesa odločevalcev v državi.

Razglasitev iskre leta 2022 Štajerskega vala je popestrila tudi igralka Lucija Ćirović.