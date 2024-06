Iskanje večine po referendumih, najbolj se mudi z uzakonitvijo prednostnega glasu

Državna volilna komisija (DVK) je na včerajšnji seji ugotovila izide volitev devetih poslancev iz Slovenije v Evropski parlament, s čimer so ti postali uradni. Izvolitev evropskih poslancev mora potrditi še državni zbor. Potrdili so tudi izide glasovanj na posvetovalnih referendumih o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu in rabi konoplje. Volivci so se 9. junija pri vseh štirih referendumskih vprašanjih večinsko izrekli za.

3 zakone bi vložili poslanci, enega vlada.

Ker so se volilvci do omenjenih tem izrekali le na načelni ravni, zdaj šele sledi oblikovanje konkretnih zakonodajnih predlogov. V koaliciji naj bi se jih že lotevali. Neuradno je slišati, da so tudi že dorekli, da bodo tri zakone vložili poslanci, le najbolj tehničnega o uzakonitvi gojenja in predelovanja konoplje v medicinske namene pa naj bi v parlamentarno proceduro poslala vlada. To ne pomeni, da na pristojnih ministrstvih ne bodo sodelovali pri pripravi. Koalicija se zavezuje, da bo vključena tudi širša javnost.

V pobudnici referendumov Gibanju Svoboda si želijo, da bi prvi trojček zakonov šel v parlamentarno proceduro še letos. Bolj zadržani se zdijo glede legalizacije konoplje za osebno rabo, medtem ko si Levica želi izpeljati tudi ta korak pred koncem mandata. Prav zaradi njihovega vztrajanja je tudi prišlo do razširitve referendumskega vprašanja.

Podmladka Gibanja Svobode in SD sta v preteklosti že predstavljala svoje predloge legalizacije, a popolnega soglasja v obeh strankah za kaj takega nikoli ni bilo.

referendumi

Najbolj se mudi z uzakonitvijo prednostnega glasu na parlamentarnih volitvah, saj se praviloma leto dni pred predvidenimi volitvami zakonodaje ne spreminja več. Samo besedilo je še najmanjši problem. Da imajo osnutek novele zakona o volitvah že pripravljen, so nam potrdili na ministrstvu za javno upravo. »V naslednjem koraku je predvidena dodelava osnutka novele, upoštevaje obravnavo odprtih vprašanj in usklajevanje, saj gre za zakon, za sprejetje katerega je potrebna dvotretjinska večina vseh poslancev,« še pravijo na ministrstvu za javno upravo.

In prav iskanje ustrezne večine, 60 poslanskih glasov, bi znalo biti najtežavnejša naloga. Koalicija večine sama nima, še več, dvome glede podpore imajo tudi posamezni poslanci SD. Takoj po razglasitvi rezultatov pa so v opozicijski NSi, ki je nujna za doseganje večine, že izrazili dvom o uspehu, češ da v Gibanju Svoboda ne vidijo verodostojnega sogovornika. Ali so se strasti po volitvah vendarle umirile, bodo stranke preverjale na sestanku v ponedeljek.

Pomisleke in nasprotovanja pa je pričakovati tudi pri uzakonitvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kjer naj bi nadgrajevali zakon društva Srebrna nit. Opozicija v doseženem referendumskem rezultatu ne vidi zadostnega družbenega soglasja. Ostro proti predlogu zakona, na katerem naj bi gradili, pa so bile tudi zdravniške organizacije.