Iskanje ni bilo uspešno: ste morda vi videli Boštjana?

Policisti so danes z radovljiškimi gorskimi reševalci, vodniki reševalnih psov in policijskim helikopterjem na širšem območju Zasipa in Podhoma iskali pogrešanegaz Bleda, a zaman. Iskanje je bilo prekinjeno ob 18. uri. Policija je o njegovi pogrešitvi javnost obvestila v zgodnjih jutranjih urah Po zadnjih podatkih je bil pogrešani včeraj opoldne zadnjič opažen na območju Podhoma, oblečen v modro trenirko, temnejšo tanko puhovko in rumeno-črne športne copate Scott. Bil je sam in peš.Še vedno velja poziv ljudem, ki so morebiti srečali pogrešanega ali imajo informacije o njegovem izginotju, naj s podatki seznanijo policijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.