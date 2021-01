Iskali tri pogrešane, znano, kaj je z njimi

Ob 17.00 se je pod vodstvom policije pričelo iskanje izgubljenih treh pohodnikov na območju smučišča Partizanka na Ruškem Pohorju v občini Ruše, poroča uprava za zaščito in reševanje



Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Maribor in gasilci PGD Bistrica ob Dravi. Pogrešane osebe so našli in prepeljali v gasilski dom Bistrica ob Dravi. Poškodovani in podhlajeni niso bili.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: