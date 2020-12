Ob 21.47 so na območju Biljenskih gričev, občina Šempeter - Vrtojba, pripadniki ZRPS Severnoprimorska in KZS Skupina 5 nudili pomoč policiji pri iskanju pogrešane osebe. Pogrešana oseba ni bila najdena, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.